中女與母爭執縱火燒蚊網　官對被告母只拍攝無疏解感奇怪　囚12月

患有思覺失調的43歲女子，涉因家用問題與母親爭執，被拒諸門外憤而縱火，燒着門外防蚊網，她早前承認1項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，今（11日）於區域法院被判監12個月。法官陳廣池稱，本案奇怪於被告母親案發時只舉機拍攝，沒有疏解被告情緒，又指被告遭父親家暴，令其精神狀態每下愈況，最終成為精神病患者。他考慮到被告已獲母親原諒，遂從輕發落，判她入獄12個月。由於被告已被還押一段時間，相信可即日獲釋。



被告已賠母維修費3千元

女被告梁智欣（43歲，侍應），被控1項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，指她於2024年2月16日，在沙田瀝源邨華豐樓某單位外，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於他人的財產，即一張防蚊網、一道門、一些紙張。辯方求情指，被告的母親已原諒她，被告已賠償3000元維修費給母親，願意接受精神科治療。

女被告梁智欣在區域法院承認縱火，獲母原諒，法官輕判她入獄1年。

身世坎坷父亦患精神病

法官陳廣池判刑前引述辯方求情，指被告身世坎坷，父親亦是精神病患者。被告自去年2月起還押，她希望早日回復自由。事發時，母女因家用問題與母親爭執，被告因為被拒諸門外而情緒失控，用火燒布簾。

母求情望給女兒更生機會

法官指，奇怪的是被告母親任由被告縱火，舉機拍攝過程之餘，沒有疏解被告情緒。被告曾遭父親家暴，令其精神狀態每下愈況，最終成為精神病患者。其母親寫求情信指，希望法庭給予女兒更生機會。

報告指被告並無暴力傾向

法官考慮到精神科報告指被告沒有暴力傾向，不建議住院令、案情及求情，被告已經獲母親原諒及支持，遂從輕發落，判被告入獄12個月，料扣除還押日子後，被告最快可即日獲釋。

案件編號：DCCC 719/2024