六旬漢涉殺女友三母女　控方疑被告將3屍疊起　激動不等於失理智

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺女友三母女案續審，控方今（5日）在高等法院作結案陳詞。主控官指被告事發後對警方和醫生作出不同說法，一時稱事主拒性交，一時又指事主有外遇，審訊中又想辯稱案發時因失去理智而斬傷女友。但控方認為被告並無失去理智，並指出3名死者被發現時「屍疊屍」，質疑屍體不會自己疊在一起，推測是沒有受傷的被告把她們放在一起，認為此舉正好反映被告當時仍能思考及執行計劃，又提醒陪審團，被告事後情緒激動，不等於他失去理智。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥案發時自行在房間跑出，他身上並無傷勢。(資料圖片)

案發單位在大埔美雲樓一劏房單位。(資料圖片)

因劏房著火，消防員亦有到場，並發現房內有3具屍體。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救，惟3人均證實死亡。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救，她們身上除了燒傷，亦有刀傷。(資料圖片)

對醫生及警方說出不同版本

控方結案陳詞指被告的證供並不可信，質疑他在錄影會面中選擇性回答警員問題。例如，他向警員聲稱案發時溫因打麻雀夜歸，被告要求性交被拒後發生爭執，被告又稱他想與溫同歸於盡；但在較早時間，被告卻向醫生稱當時因溫有外遇和她吵架後用刀斬她。

若想同死怎會沒有傷

控方質疑，被告前後說法不一，又指如果被告真的有意和溫一同赴死，怎會自身一些傷勢都沒有？另被告向警員表示不清楚起火原因，卻又能說出火勢是由打火機造成，可見他在迴避問題。

身體不可能會自行疊起

對於辯方稱被告是在失去理智情況下斬傷三名死者後縱火，控方指被告在錄影會面時隱瞞了不少重要事情及說謊，如被告謊稱不知道三名死者的身體為何會堆疊在一起，但身體沒有可能自行疊在一起，這樣做的必然是被告。被告此舉可證明他案發時並未失去理智，有能力思考及執行計劃。控方強調，被告案發時不斷重複斬傷溫，事後表現情緒激動，不等於他失去理智。

案發前曾威脅溫 亦有對女兒動武

控方另提及，被告在案發前三個月曾威脅溫稱，若溫想和他分手，他就會斬死她。被告的女兒亦指，他在案發時數月曾兩度用衣架和掃把打她。提及被告在錄影會面中將一切的錯都怪在溫身上。

控方提醒陪審員不要因對溫的觀感分散注意力，指溫未能出庭自證，重申本案的重點是現在受審、奪去了三條生命的被告。

案件編號：HCCC163/2023