六旬漢被揶揄又老又窮　斬女友三母女並縱火奪三命　誤殺罪囚15年

撰文：陳曉欣
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六旬地盤工人聲稱因屢遭42歲同居大埔劏房的女友揶揄「又老又窮」，又指女方稱會另找較年輕男友，地盤工疑在盛怒下斬女友逾百刀，並斬傷女友兩名女兒，他其後在單位縱火，聲稱欲和三母女同歸於盡，但他因「頂唔順」而獨自衝出單位。他否認謀殺和有意圖而縱火共4罪受審，早前被陪審團3項誤殺罪及1項縱火罪成立。法官今（29日）在高院判被告入獄15年。

經審訊後只裁定誤殺罪成

被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪及一項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺妻子溫菊芳（42歲）、女兒賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。庭上透露，法醫在溫身上發現逾百處刀傷，賴身上有36處刀傷，最年幼的廖淑媛身上亦有6處刀傷。陪審團早前裁定被告3項誤殺罪成，因激怒（provacation）被挑釁而誤殺3人，另外一項縱火罪成。

被告姚委祥被指斬傷3母女後在劏房內縱火，他獨自逃出單位獲救。(資料圖片)
消防員到場救火後在單位內發現3具疊在一起的屍體。(資料圖片)
案發單位在大埔美雲樓一劏房單位。(資料圖片)
消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)
消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)
消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

幼女拒離開稱要跟住媽咪

控方案情指，被告和女死者溫菊芳在打麻雀時認識，兩人其後拍拖。被告搬入與溫和溫的兩名女兒賴夢芯和廖淑媛同住。

案發日清晨2時前，溫的鄰居聽到溫的單位傳來拍打聲，有人稱：「老公，你擺低把刀先」、「殺人，救命呀」，於是報警。單位其後有黑煙冒出。鄰居曾勸溫的幼女離開，但幼女稱要「跟住媽咪」。鄰居們後來難忍濃煙到防煙門等消防員時，見被告獨自衝出。

3事主屍疊屍　溫身上逾百刀傷

消防員把火救熄，移開木板發現溫和兩名女童的屍體。當時三人的屍體堆疊，其中溫的屍體在最底，長女則在中間，幼女的屍體則在最上層。法醫指，三人的死因均為多處刀傷和吸入濃煙，其中溫和長女分別有逾百處和36處刀傷，幼女則有6個刀傷。惟單位起火時她們均未去世。

指溫揶揄又老又無錢

被告被捕後稱曾和溫爭執，被溫斥老和無錢，溫又稱已另結新歡。被告遂用刀斬溫，兩女童保護媽媽同被斬傷。被告揮刀後用火機點燃衣物，打算同歸於盡，惟他最終「頂唔順」濃煙，衝出單位。

強調無意傷兩童

被告會面時情緒激動，伏在枱面痛稱無意傷害兩名女童，自言視兩名女童為親生女兒。被告又指溫「姣」及衣著性感愛露胸，又形容她：「好暴躁...呃咗好多人呀。」又指他戶口曾有100萬元，但都因為溫花光，並指溫常賭馬。

惟作證的鄰居均稱不覺溫衣著暴露，溫的前夫與家人亦指溫雖有打牌，但不算爛賭。溫的姨甥稱曾見被告向溫稱，若她提分手會斬死她。

證人賴雪庭(圖)是女死者溫菊芳的前夫，他指溫不算爛賭，不會欠百萬賭債。(朱棨新攝)
死者溫菊方的外甥廖文浩稱，曾見被告姚委祥威脅溫稱，若她提出分手便會斬死她。(朱棨新攝)

辯方陳詞指被告受溫持續言語侮辱

辯方結案陳詞指，溫在事發前不斷以言語侮辱被告，嫌棄他又老又窮，被告在她持續言語刺激下才會用刀斬她，無意傷害兩名女童；控方則被告必然是將三母女身體疊在一起的人，此舉反映他當時具思考和執行計劃的能力，並未失去理智。

案件編號：HCCC163/2023

六旬漢涉斬及縱火殺三母女　稱遭揶揄又老又窮　欲同歸於盡終獨逃六旬漢涉殺女友三母女　痛哭稱無意害兩童　又指女友呃咗好多人六旬漢涉謀殺女友三母女　指女友姣兼愛露胸　揮刀時兩女童挨埋去六旬漢涉謀殺女友三母女　鄰居破門救人　8歲女稱：我要跟住媽咪六旬漢涉殺女友三母女　弟指被告隨和節儉　聞女死者欠賭債100萬六旬漢涉殺女友三母女　前夫形容事主嘴衰啲囉　不信會欠百萬賭債六旬漢涉殺女友三母女　外甥見被告曾威脅　事主若提分手會斬死她六旬漢涉殺女友三母女　消防員灑水見手腕　推開雜物見3屍人疊人六旬漢涉殺同居女友三母女　被告曾問是否有外遇　女方答：咁又點六旬漢涉殺女友三母女　化驗師指床欄有多道刀痕　認為曾多次襲擊六旬漢涉殺女友三母女　被告向女兒稱個女人有300萬　不用騙財六旬漢涉殺女友三母女　控方疑被告將3屍疊起　激動不等於失理智六旬漢涉殺女友三母女　辯方指被告受言語刺激兩個月　失理智犯案
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