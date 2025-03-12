醫校社攜手　學子展潛能

撰文：01醫務所
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由醫、校、社共同策動的「一家一劃」計劃，秉持著「醫校社攜手‧學子展潛能」宗旨，以「一家」為起點，讓學生與家人分享健康資訊，關懷家人身心健康；以「一劃」為目標，透過計劃舉辦各項活動、醫院參觀及醫護工作體驗，讓學生做好生涯規劃，日後投身醫護服務，回饋社會。

撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生

「一家一劃」計劃凝聚醫、校、社三方的力量，透過一系列多元化活動，讓學生深入了解醫護行業，同時提升家庭與社區的健康意識。

啟動禮溫馨感人　見證學子成長

「一家一劃」計劃早前舉辦了一場溫馨而隆重的啟動禮，邀請校長、教師、中小學生及社區夥伴等嘉賓共同見證這項極具意義的活動。自計劃推展以來，已舉辦一系列精心設計的活動，讓沙田、大埔及北區區內學生親身體驗醫療服務。在醫校社三方共同協作下，舉行了《醫社共融‧愛聚沙田》親子填色比賽、《銀城三十‧樂閱ｅ書》閱讀活動、醫院零距離考察比賽、HA Go親子海報設計比賽，以及醫護工作體驗計劃等，均得到三區中小學踴躍支持，學生們熱烈參與更為計劃注入無限活力。

啟動禮嘉賓陣容鼎盛，包括教育局副局長施俊輝、衞生署助理署長何理明醫生、新界鄉議局主席劉業強、立法會議員（教育界）朱國強議員、沙田鄉事委員會主席莫錦貴、健康促進學校諮詢委員會主席龐愛蘭、陳啟泰醫生等，一同主持啟動儀式，亦致辭分享對計劃的期望，象徵醫校社三方攜手推動健康教育及醫護人才培育的承諾。

「一家一劃」計劃早前舉辦了一場溫馨而隆重的啟動禮，邀請校長、教師、中小學生及社區夥伴等嘉賓，共同見證這項極具意義的活動。

醫院參觀震撼心靈　激發學子夢想

對許多學生而言，參觀醫院不僅是一場學習之旅，更是一場觸動心靈的深刻體驗。

有參與的同學經歷了人生中第一次踏足醫院殮房，內心既緊張又好奇。當她親眼看見存放遺體的冰櫃時，內心受到極大衝擊，第一次真切感受「生與死」的距離是如此接近：「那情景以前只能在電視看到，但當我真正站在那裡時，感覺完全不同。這讓我更珍惜生命，也更尊重醫護人員在生死之間所肩負的責任。」

另一位同學則分享參觀急症室後對醫護人員的辛勞有了全新理解。她感受到醫護人員爭分奪秒搶救病人，當中每個程序都展現專業與無私奉獻。「透過這次參觀令我更確定自己的目標——要努力讀書，將來加入醫護行列，幫助更多有需要的人。」從她堅定的眼神中能感受到這次體驗已在學生心中埋下種子。

對於甚少接觸醫院環境的小學生來說，參觀醫院是一場開闊視野的奇妙旅程。同學們興奮地表示，他們從未想過醫院裡竟然有這麼多不同部門。「我以為醫院只是醫生看病的地方，但今天參觀了影像診斷部、手術室，甚至還學習了基本急救技巧，真是大開眼界！」同學們又笑說，回家後會分享新知識予家人，讓身邊更多人了解醫療世界的奧妙。

醫校社攜手　點燃希望與未來

啟動禮當日，除了嘉賓分享與學生感言外，現場還特別安排「一家一劃」計劃得獎學生表揚儀式，為表現優秀的學生頒發證書，肯定他們的努力與參與。活動的另一亮點，則是由音樂人林慕德與朱國強議員攜手創作的「一家一劃」主題曲首度公開演唱。當音樂響起，全場嘉賓及學生跟隨旋律合唱，歌詞傳遞著關愛、希望與未來的信念，現場氣氛溫馨感人。

「一家一劃」計劃凝聚醫、校、社三方力量，透過一系列多元化活動，讓學生深入了解醫護行業，同時提升家庭與社區的健康意識。啟動禮成功舉辦，標誌著計劃進入新階段，未來將持續推動更多活動，讓更多學生有機會親身體驗醫護工作的專業與使命，點燃未來成為醫護人才的夢想，攜手建構更健康、更關懷的社區。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

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