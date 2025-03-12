Deliveroo戶戶送4.7停運　美心集團已停合作　譚仔及三哥提早下架

戶戶送（Deliveroo）日前宣布撤出香港市場，平台將運作至4月7日停運，有餐廳擔心結數出現問題。距離停運尚餘接近一個月，但已有連鎖餐廳停止與戶戶送合作，其中美心集團旗下多間連鎖餐廳，包括美心MX、星巴克（Starbucks）等已在戶戶送下架並全市關閉；譚仔國際的譚仔雲南米線和譚仔三哥米線，亦率先在戶戶送平台下架，所有門市在平台顯示「已關閉」。兩間集團分店在另外兩個外賣平台KeeTa及Foodpanda則如常營運。



戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港，今年4月7日後停止服務，現有用戶及外賣員將被「導向」至foodpanda。（廖雁雄攝）

戶戶送非每日結數

現時戶戶送並非每日結數，有餐廳指擔憂平台下月停運後，可能會出現找數問題。距離戶戶送停運仍有接近一個月，但已開始有大型連鎖餐廳在戶戶送平台下架，但在其他平台則如常營運。

其中美心集團旗下多間連鎖餐廳，包括美心MX、星巴克（Starbucks）等已在戶戶送下架，搜尋相關分店會顯示「已關閉」，不過該些分店在KeeTa及Foodpanda則如常營運。

美心集團承認已暫時停止與戶戶送的合作，稱顧客可以通過其他配送合作夥伴，如Foodpanda和KeeTa，或直接在旗下品牌的網站上訂餐。

另外，譚仔國際旗下的譚仔雲南米線、譚仔三哥米線，亦已從戶戶送平台下架，全線分店均顯示「關閉」，但KeeTa及Foodpanda平台服務則不受影響。

戶戶送周一（10日）突然宣布撤出香港市場，並於4月7日停運平台，指香港市場特有的多項因素，讓董事局考慮過多個策略性方案，但基於戶戶送對資本投放的嚴謹要求，董事局最後認為繼續於香港營運，並不符合股東的最大利益。

同日，Foodpanda母企Delivery Hero，宣布已與 Deliveroo簽署並達成協議，透過旗下Foodpanda香港收購Deliveroo在香港的部分資產，適逢Deliveroo退出香港市場的決定。

▼3月10日 戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港▼

