Deliveroo戶戶送撤走｜盤點攻港品牌低價策略　分析指拓海外市場

【Deliveroo / Foodpanda / KeeTa / 飲食業】戶戶送Deliveroo宣布4月7日後撤出香港，有評論認為，一年前攻港的內地外賣平台KeeTa憑低價策略擊退戶戶送是「以本傷人」。近年不少內地企業以類似手法打入香港市場，例如超市HotMaxx、網約車平台高德地圖（高德打車），均以價格便宜著稱。綜合經濟學者分析，部份攻港原因為了開拓海外市場，香港只是跳板，「未必想在香港賺錢」，加上經濟疲弱，故能吸引消費者，策略見效。



戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港，2023年加入市場的Keeta成為第二大外賣平台。（廖雁雄攝）

戶戶送Deliveroo昨日（10日）宣布4月7日後結束香港業務，將剩下兩大外賣平台，德資Food Panda及中資KeeTa。不少意見認為，美團旗下KeeTa攻港一年，以低價策略成功搶佔市場，可謂「燒錢」推出優惠，以吸納客群，根據Measurable AI在2024年首季，單計食品外賣市場訂單市場佔有率，Keeta佔比為43%，而全服務的訂單量亦有32%市場佔有率。

戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港後，foodpanda及Keeta即出招搶客。（廖雁雄攝）

除了KeeTa，近年各行各業都出現內地企業攻港，同樣以「低價策略」著稱。例如去年攻港的網約車平台高德地圖、超市HotMaxx和瑞幸咖啡，前者頻頻推出優惠，後兩者亦在開業初期定價甚低。有評論指出，這類企業在內地已有龐大市場佔有率，有資金「燒錢」，甚至形容為「狼性」策略攻港。

經濟學者李兆波分析，KeeTa有機會繼續以低價搶佔市場，但最終都要回報利潤予股東。（資料圖片）

莊太量：內地新企業先搶佔市場 未必想在香港賺錢

經濟學者李兆波分析，近年不少中資攻港是因為想拓展海外市場，指香港有更多國際接觸面，加上能將香港市場寫在年報上，有利企業「走出去」。他續道，KeeTa有機會繼續以低價搶佔市場，甚至成功獨大，但最終都要回報利潤予股東。他指本地企業要跟從這方法擴展市場並不容易，但對消費者而言，便宜的售價是「福音」。

中大經濟學系副教授莊太量認為，內地企業「未必想在香港賺錢」。（資料圖片/黃浩謙攝）

中大經濟學系副教授莊太量同樣認為，內地企業攻港是為國際市場，加上進入新市場時，最重要是增加市場佔有率，是常見策略，故賺錢並非其目的，「未必想在香港賺錢」。他亦認為對於消費者，有「更平、質量好」的選擇是得益。

香港恒生大學市場學系教授鄺家麒指，近年經濟放緩及疲弱，令內地商家採取的低價策略見效。(資料圖片/歐嘉樂攝）

鄺家麒：內地市場飽和 拓海外業務「先聲奪人」

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，企業在內地飽和後尋求海外市場是「自然發展」，而香港作為一個西化成熟市場，與內地文化又較為相近，很適宜作為第一步「彈板」，風險比較低，「好過一下子去歐美國家」。

他解釋，近年經濟放緩及疲弱，令內地商家採取的低價策略見效，稱這樣「先聲奪人」是無可厚非。惟他強調單靠低價策略，長遠並不能站穩香港，因此相信KeeTa以至其他行業的內地商家獨霸市場，機會不大。