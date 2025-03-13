林卓廷等7人就721事件裁暴動罪　3被告不服定罪提出上訴

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指於2019年7月21日，白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等。經審訊後，他們被法官陳廣池裁定暴動罪成，遭判囚2年1個月至3月1個月不等。其中三人昨(12日)向上訴庭就定罪提出上訴，現時案件未有排期聆訊。



第四被告葉鑫昇提出上訴。(陳蓉攝)

被告尹仲明提出上訴。(朱棨新攝)

三名上訴人分別為葉鑫昇(31歲)、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），葉在案中涉把雨傘擲向白衣人、大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區；尹涉將一件物件擲向白衣人；楊涉曾憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方，以及用消防喉向白衣人射水。他們分別遭判囚2年1個月、2年4個月和2年7個月。

同案另4名被告

至於同案4名被告，分別為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）和鄺浩林（26歲）。林被判囚3年1個月，其中3個月與47人案6年9月刑期同期執行，即加監2年10個月。另外3個被告同被判囚2年7個月。

事發經過

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案件編號：CACC54/2025