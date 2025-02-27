林卓廷等7人721暴動囚25至37月　官指林錯估形勢需為情況惡化負責

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等。控方指林卓廷曾呼籲眾人不要離開，目的為令更多人與白衣人對峙。林等7人早前被裁定暴動罪成，案件今(27日)在區域法院判刑。法官陳廣池稱，判刑要考慮政治大環境，亦需考慮當時暴動情況此起彼落，判刑困難在於既不能輕判，亦不能無基礎下重判，又特別指林卓廷錯估形勢，令情況惡化，須負更重刑責，判林入獄3年1月，但准其中3個月與47人案6年9月刑期同期執行，其餘6名被告囚2年1個月至2年7個月。



7名被告：林卓廷（45歲）囚37月、庾家豪（35歲）囚31月、陳永晞（37歲）囚31月、葉鑫昇（31歲）囚25個月、鄺浩林（26歲）囚31月、尹仲明（48歲）被判囚28個月，及楊朗（26歲）被判囚31月，他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。(詳看下表)

法官指案發當天多區示威，晚上元朗站又發生暴動。(香港01記者攝)

官判刑前重提2019年的轉變

法官陳廣池指，2019年是不少人的人生轉捩點，東方之珠黯然失色，不同政見人士如黃、藍對壘使社會嚴重分化。事件對不同政治光譜的人士有無名及無奈的痛，對於整個社而言卻是難容的痛。

案發當天多區騷動

事發當日，香港各區出現示威遊行，甚至騷亂，元朗地鐵站發生白衣人策動進行的暴動，一群非白衣人在閘內聚集，互相指罵甚至雙方互擲水樽，有人用消防喉射向閘外人士，造成另一場暴動。

判刑困難在於不能輕放亦不能重判

陳官形容，本案判刑的困難在於要考慮當時的政治大環境及暴力事件此起彼落，判刑時不能輕輕放下，也不能在沒有基礎下重判。

他又把他放在裁決書中的146張截圖加入判刑理由的附件中，並稱：「人就善忘嘅，唔提就唔記得個環境係乜野。」

法官陳廣池指判刑要考慮政治大環境，及暴動事件此起彼落，既不能輕放，亦不能在無基礎下重判。

市民去信法官為林卓廷求情

陳官又稱昨（26日）收到一封署名「香港市民」的求情信，想為林卓廷求情。陳官提醒，任何市民在法律程序未完結前，寫信予法官，某程度而言屬不當，若市民想為人求情，可以聯繫辯方律師等人。他讀出信中部分內容，讚揚林對社區服務的貢獻，又提及林在721事件中留在元朗站的的目的，望「公正嚴明」的陳官「明察秋毫」，給予較輕的判刑。陳官強調信中最後一句：「以免被旁聽人士及香港市民覺得有指鹿為馬之嫌。」

陳官又提醒在場的旁聽人士，任何行為都要承擔後果，不要因為喧嘩，而干犯藐視法庭罪。

721襲擊事件的發生經過

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林卓廷曾發帖文提醒市民要小心

控方案情指，當日香港各區出現示威遊行，甚至騷亂。林卓廷留意到元朗有白衣人聚集，於是在社交平台上發布帖文提醒市民要小心。晚上10晚許，林卓廷致電一名元朗警民關係組警長，透露正前往元朗。警長回應指警方正在元朗處理事件，指林到場或令情況更加混亂，著林不要前往。其後，元朗站有逾百人聚集，很多身穿黑衣的人到達元朗站，大多集中在收費區內，白衣人則在閘外，雙方互有對罵，並引發衝突。

七名被告被指曾作的暴動行為：

林卓廷判囚3年1月。（資料圖片）

首被告林卓廷：不斷大叫「大家千祈唔好退」，呼籲黑衣人不要後退；指示黑衣人站在前面，叫多些人從月台下來大堂與白衣人對峙；透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞，挑釁白衣人，判囚3年1個月。

陳官指出，首被告林卓廷的角色有別於其他被告，他當時作為立法會議員及政治人物在社會上有一定的知名度，到元朗站會自然產生不同的效應，令局面惡化。

感受不到林有悔意

陳官判刑時提到林的求情信文筆順暢，充滿悲情壯志，更引用了蘇東坡的詩句，惟他沒有感受到林有任何悔意。林對雙親、妻兒感到歉疚，卻認為自己無負於人。陳官認為林的從政經驗非淺，質疑他晚上入元朗是否真的為了監督警察、保護巿民，以及調解閘內閘外對壘的情況。

指林無勸阻或叫在場人士冷靜

陳官續指，林當日叫人不要行近閘機，但又叫人不要散去，要「頂住」、「唔好褪」；有人在林附近射水，他亦沒有勸阻，更從來沒有叫人冷靜，質疑：「這不是拱火澆油是什麽？」，認為林錯判形勢，促使在閘內人士聚集，令事件產生「螺旋式惡化」，令暴力的使用變得必然和無可避免地發生。

帖文突顥黑社會產生磁石效應

陳官形容，2019年是大動亂年度，721更是多事之秋，日間有港島區遊行，晚上在中聯辦更有激烈及大規模暴亂，從林在721晚上的一言一行，可見其確實意圖。他批評林在Facebook的3則帖文上，刻意突顯黑社會的元素，這些貼文亦產生了磁石效應。

指林直播白衣人卻無直播中聯辦的暴動

陳官認為，林叫助手錄影的行為，並非是僅為了讓其他人知道他正在「履行公職」。質疑當日中聯辦外亦有發生暴動，規模和暴力程度更是「有過之而無不及」，但林當沒有刻意到該處進行直播，以作為「履行公職」的舉措。

法官質疑林卓廷當日直播元朗站的情況，但當日較早前有示威者在中聯辦示威，他卻沒有直播。

法官質疑林卓廷當日直播元朗站的情況，但當日較早前有示威者在中聯辦示威，他卻沒有直播。（李澤彤攝）

指林未有叫軍裝警員保護

陳官認為，鄧警長當時已經叫林不要入元朗，否則會火上加油，惟林當時沒有刻意叫警方保護，陳官認為，如當時林有要求警方保護，那麼在軍裝警員的保護下，相信會令事件的發生變得不一樣。

律師要求本案與47人案同期執行

林的大律師黃錦娟在求情時曾提及，林現因初選案被判監6年9個月，而本案亦是涉及林在2019年政治大氣候下所衍生和延續的政治行為，理應與初選案同視為政治相關事件，望本案刑期可與上述案件同期執行。

准3個月刑期同期執行

惟陳官不同意上述說法，認為這變相令犯案多的政治人物所犯下的每宗罪行懲罰退減，同時亦對本案其他只干犯單一罪行的被告不公，亦會在一定程度上鼓勵犯案者干犯更多的罪行，因為這樣比干犯單一罪行更能得到輕判。

陳官認為，林在閘內暴動的角色明顯不過，亦使他有別於其他被告，遂判林入獄37個月，陳續指，本案的罪行性質與初選案不同，但在考慮到林在新的政治氛圍下再犯暴動罪的機會幾乎不存在，以及其父母的摯誠請求，決定酌情把本案的37個月判刑中的3個月，與林在47人癲覆案的6年9個月刑期同期執行。

次浩庾家豪亦被裁定暴動罪成，囚31個月。(夏家朗攝)

次被告庾家豪：向白衣人大叫，做手勢挑釁對方入付費區；把一個告示板朝白衣人推跌，向白衣人投擲物件；用消防喉向白衣人射水，判囚31個月。

白衣人的挑釁不能成為干犯暴動的辯解

庾求情時曾指，閘內人群為被動的一方，沒有嚴重破壞，亦非挑起事端的一方，他們僅是白衣人的挑釁下作出回應，惟事件最後演化成雙方的對峙及破壞社會安寧。惟陳官認為，白衣人的挑釁不能成為干犯暴動的辯解。

庚非有備而來的「搞事份子」

陳官指出，庚非有備而來的「搞事份子」，也沒有號召及煽動的行為，亦因審訊的延誤而面對沉重壓力，認為庾重犯機會十分低，考慮到庾在整體案情中是較投入的角色，遂判庾入獄31個月。

第三被告陳永晞，判囚31個月。(劉安琪攝)

第三被告陳永晞：用消防喉向白衣人射水，判囚31個月。

第四被告葉鑫昇被判囚25個月。(朱棨新攝)

第四被告葉鑫昇：把雨傘擲向白衣人；大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區，被判囚25個月。

被告鄺浩林被判囚31個月。(朱棨新攝)

第五被告鄺浩林：挑釁白衣人入付費區，舉起中指，作出挑釁手勢；向白衣人大叫，不斷投擲物件襲擊白衣人，判囚31個月。

被告尹仲明被判囚2年4月。(朱棨新攝)

第六被告尹仲明：將一件物件擲向白衣人，被判囚2年4月。

第七被告楊朗：憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方；用消防喉向白衣人射水，被判囚2年7月。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/202