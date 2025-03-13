港澳米芝蓮指南2025｜名單全覽　中環Amber升三星　港多3間新一星

全球知名美食指南「米芝蓮」今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》、第17屆上榜食肆名單，焦點是有多少間星級餐廳。



港澳米芝蓮指南2025奪星餐廳大廚齊齊上台合照。（廖雁雄攝）

▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼



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米芝蓮今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》。（歐陽德浩攝）

港澳米芝蓮指南2025三星餐廳名單公布。(直播畫面截圖）

港澳米芝蓮三星餐廳

港澳米芝蓮指南2025三星餐廳大廚合照。(歐陽德浩攝）

．Amber（二星升三星）

．Robuchon au Dôme

．富臨飯店 Forum

．Ta Vie旅

．譽瓏軒

．8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（香港）

．T'ang Court唐閣

．Caprice

．Sushi Shikon志魂

港澳米芝蓮指南2025——中環Amber由二星升至三星。(歐陽德浩攝）

香港中環置地文華東方酒店的法國菜餐廳Amber由二星升至三星，港澳兩地合共有9間三星餐廳。

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港澳米芝蓮指南2025二星餐廳名單公布。(直播畫面截圖）

港澳米芝蓮二星餐廳

港澳米芝蓮指南2025二星餐廳大廚合照。(歐陽德浩攝）

．Alain Ducasse at Morpheus (澳門)

．Arbor

．廚魔

．譚卉（澳門）（一星升二星）

．風味居 (澳門)

．麗晶軒

．L'Envol

．龍景軒

．Noi by Paulo Airaudo

．永利軒 (澳門)

．Octavium

．潤

．Tate

．8餐廳 (澳門)

．淮揚曉宴 (澳門)

．天龍軒

．永利軒

．營致會館

港澳米芝蓮指南2025——澳門譚卉由米芝蓮一星升二星。(歐陽德浩攝）

澳門譚卉由米芝蓮一星升二星。

港澳米芝蓮指南2025一星餐廳名單公布。(直播畫面截圖）

港澳米芝蓮一星餐廳

港澳米芝蓮指南2025一星餐廳大廚合照。(歐陽德浩攝）

．Mono

．Feuille

．嘉麟樓

．帝影樓 (澳門)

．Gaddi's 吉地士

．六福菜館

．Racines

．瑞兆 （香港）

．瑞兆 （澳門） (新上榜)

．鮨金悅 (澳門)

．彤福軒

．Yardbird

．珀翠

．夜上海（尖沙咀）

．都爹利會館

．福臨門（灣仔）

．I M Teppanyaki & Wine 鑄・鐵板燒

．鮨吉祥．宮川 (新上榜)

．Andō

．Vea

．Ryota Kappou Modern

．Chaat

．Neighborhood

．Hansik Goo

．紫逸軒（澳門）

．Cristal Room by Anne-Sophie Pic

．凜割烹

．Aji 雅吉 (新上榜)

．Estro

．Louise

．玥龍軒（澳門）

．Sushi Wadatsumi

．逸東軒（佐敦）

．Epure

．Beefbar

．甘牌燒鵝

．長本

．Tuber Umberto Bombana（K11 MUSEA）(新上榜)

．大班樓

．浙江軒

．Five Foot Road 蜀道 (澳門)

．Belon

．御寶軒（尖沙咀）

．新同樂

．萬豪金殿

．Godenya

．New Punjab Club

．新榮記

．香宮

．一樂燒鵝 （中環）

．何洪記（銅鑼灣）

．留園雅敘

．彭慶記

．Sushi Saito 鮨.齋藤

．Tosca di Angelo

．富豪（尖沙咀）

．泓 (澳門)(新上榜)

．麗軒 (澳門)

．文華廳

．家全七福

．夏宮

．甬府

．Whey

．Mora 摩

．Roganic

．Plaisance by Mauro Colagreco （中環）（新上榜）

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香港尖沙咀K11 MUSEA的Tuber Umberto Bombana、置地廣場的法國餐廳Ami、中環plaisance by mauro colagreco也新當選米芝蓮一星餐廳。

澳門瑞兆、鮨吉祥宫川、Aji雅吉、Mizumi泓新當選米芝蓮一星餐廳。

新當選米芝蓮一星餐廳主廚合照。(歐陽德浩攝）

米芝蓮今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》。（歐陽德浩攝）

侍酒師大獎由香港餐廳Andō的Carlito Chiu奪得。（歐陽德浩攝）

大會最先頒發年輕主廚大獎，由香港餐廳Ankoma的Wong Sui Wan奪得；服務大獎由澳門餐廳永利軒的Winnie Zhang奪得；侍酒師大獎由香港餐廳Andō的Carlito Chiu奪得。

▼香港澳門米芝蓮指南2024頒獎禮▼



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▼米芝蓮2025三星名單▼



▼米芝蓮2025二星名單▼



▼米芝蓮2025一星名單▼



去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2024》名單中，港澳兩地合共有95間食肆「摘星」，當中香港佔79間，分別有60間一星、12間二星及7間三星食肆奪得殊榮。