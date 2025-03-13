今日新聞8分鐘｜西九龍公路貨車撼消防車｜美國4歲童報警抓媽媽

東涌逸東邨巴士總站龍運巴士起火 消防射水 大批途人圍觀

今日（12日）晚上7時45分，警方接報東涌逸東邨巴士總站，一輛沒有載客的龍運巴士起火。消防到場開喉射水，約半小時後將火救熄。意外中幸無人受傷。

現場影片可見，巴士車尾的車底噴出火光，車身熏黑，有消防員站在巴士後方開喉灌救，大批途人圍觀。龍運巴士回覆稱，已將涉事巴士拖回車廠檢查，並會詳細調查事件成因。

台中新光三越氣爆｜澳門2歲腦傷女童離世 事故滿月仍無調查報告

台中新光三越百貨公司2月13日發生的氣體爆炸，再增一人死亡，造成5死、至少30多人受傷。當日的死傷者包括來自澳門的一家7口遊客，當時造成2死5傷，其中一名2歲女童當日頭部重創、顱骨骨折昏迷，澳門衛生局周三（3月12日）表示，在徵得家屬同意後公布，女童已於3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

麥當勞客遺10萬現金復得 經理：做好本份是小事 惟對事主很重要

麥當勞日前發生拾遺不昧事件，有食客在荔枝角一間麥當勞遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才驚覺，即飛奔至店舖找失物。所幸「大堂姐姐」拾獲背包後轉交經理，再由經理交到長沙灣警署保管，10萬元能夠失而復得。

當晚的值班經理Eric 今早（13日）接受電台訪問時表示，當晚發現背包內有一疊厚現金時感到驚訝，但不曾起貪念，「始終唔係屬於我嘅嘢，都唔係屬於我。」他又形容，自己和「大堂姐姐」只是做好本份，沒想到會得到那麼多讚賞。

西九龍公路客貨車撼消防車 車頭嚴重損毀 司機送院不治

今日（13日）下午1時許，一輛泥頭車沿西九龍公路往九龍方向行駛，駛至油麻地支路附近時失事，掃毀路邊50個水馬，姓高（61歲）男司機報案求助。消防車接報到場，停在西九龍公路往新界方向的路面處理事件。不久一輛客貨車駛至，猛撞消防車左邊車尾，客貨車車頭嚴重損毀，橫亘路中，司機受傷昏迷。消防員隨即救援，將傷者送往廣華醫院搶救，惜最終不治，多名家屬趕抵醫院了解。

美國4歲童報警急喊「快來抓我媽媽」 警員知真相後這樣做超暖心

美國威斯康辛州（Wisconsin）有名4歲男童近日因為不滿母親吃掉他的雪糕竟「報警」，還難過地在電話中表示「快來抓我媽媽」。

馬鞍山中心工程公司一周兩度被淋紅油 警列刑毀調查

今日（13日）早上7時44分，馬鞍山中心地下一間工程公司遭被淋紅油，保安員巡邏時發現致電報警。據了解，該公司於周日（9日）亦曾被淋紅油，相信涉及金錢問題。

涉偷2500米銅喉值$102萬 兩越南賊與接贓回收商3人落網最老97歲

隨著銅金屬價格上升，今年1月至3月期間，全港偷銅喉案件亦有上升趨勢。黃大仙警區翻查大量天眼後，鎖定兩名賊人，他們涉嫌21宗發生於公園及後巷的銅喉盜竊案件有關，總共偷去總長約2,500米銅喉，總值超過港幣102萬元。

警方經調查後，以涉嫌「盜竊」及「處理贓物」罪名拘捕5人，包括兩名越南籍男賊（51及61歲），以及接贓回收店的兩女一男職員（56至97歲）。

韶關交流團爆腸胃炎 餐單曝光 教育局：學生接觸或嘔吐物致傳播

沙田官立中學約120名師生上周四至五（6至7日）到廣東韶關交流，回港後爆發急性腸胃炎，連同另外兩間上周到過同一地方的學校，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。衞生防護中心指，三團的師生曾於相同餐廳用膳，估計部分患者因進食受污染的食物而感染。

《香港01》取得由參與沙官交流團學生提供的餐單，該團師生先後到過韶關的「明陽酒家」、「旺景軒」，以及「菊姐餐廳」三間食肆。該名學生評價三間餐廳的食物「味道麻麻」，並指「明陽酒家」的食物溫度「唔算好熱」，又形容「菊姐餐廳」的廁所衛生情況「十分惡劣」。

教育局指，據內地相關部門初步調查所得，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。惟現階段為安全起見，已立即要求承辦機構停用涉事餐廳。

殺校｜收生不足小學開私家班翻生「加辣」 6年內只准用一次

適齡學童數量持續下跌，政府再出招逼收生不足小學合併或停辦。教育局今日（12日）公布最新《小學規劃未來路向優化方案》，針對過去數年有小學因收生不足開辦私立小一翻生，提出「加辣」條件，並取消成本最低的特別視學選項。

一是縱使有關小學翌年再參加小一派位，並成功收夠學生開班，都必須承擔已開設「私家班」全期6年費用，教育局不會恢復資助，也不准收該班學生學費，增加辦學團體開私立小一財政承擔；二是在6個學年內，收生不足小學只會獲批一次開私立小一翻生，因此在該6年內如再次收生不足，有關小學不能再尋求續辦，要在接着3個學年後停辦。