長出「大頸泡」　患了甲亢還是癌？

適逢國際婦女節，談起婦女常見疾病，除了乳癌、子宮頸癌、「朱古力瘤」、念珠菌感染，甲狀腺功能亢進和甲狀腺癌也是其中之一。甲狀腺掌管身體多種代謝機制，一旦出現問題，會出現多種症狀；大家都知「大頸泡」是甲狀腺功能問題的一大症狀，但其實也有機會是潛伏身體已久的甲狀腺癌，以下詳談。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康

甲狀腺是頸部氣管下前方、人體最大的內分泌組織，主要作用是製造甲狀腺素和三碘甲狀腺氨酸，這兩種荷爾蒙負責調節身體多種主要代謝過程，例如器官生長、能量消耗、氧氣利用等。

當甲狀腺分泌過量荷爾蒙，就會形成亢進（亦即甲亢）；反之，荷爾蒙分泌不足，則是甲狀腺機能低下（甲減）。由於甲狀腺掌管全身多種代謝機制，可以導致一系列症狀，例如甲亢患者會在喉嚨附近長出「大頸泡」、眼球外凸；亦容易體重下降、亢奮、焦躁、失眠、心跳過快、手震出手汗等。甲減患者的皮膚、頭髮則較粗糙及乾燥；亦會有臉部浮腫、怕冷怕熱、容易疲倦、聲音沙啞等情況。

當甲狀腺分泌過量荷爾蒙，就會形成亢進（亦即甲亢）。(Getty Images)

甲亢和甲減患者都以女性為主，雖然確切原因不明，但過往有研究提出，可能與女性的雌激素分泌有關。同樣，甲狀腺癌的患者也以女性為主，根據香港癌症資料統計中心數字，2022年甲狀腺癌新症共1,049宗，佔本港癌症新症總數3%；當中，女性與男性的發病率約為3.6比1。

甲狀腺癌成因至今未明，曾有醫學研究發現，曾接觸過量放射性物質的人士，有機會增加患上甲狀腺癌風險，但尚待進一步證實。主要的症狀為長出「大頸泡」，部份患者亦會有長期聲音沙啞、心悸、體重驟降、手震等與甲亢類近的情況；也有部份病人沒有明顯病徵。不過，目前沒有醫學證據顯示，甲亢或甲減會導致或增加病人罹患甲狀腺癌的機率。理論上，甲亢和甲減屬於內分泌失調的問題，與細胞基因異常或突變而形成癌腫瘤沒有太大關係。

透過觸診、驗血、組織化驗和電腦掃瞄，可以診斷甲狀腺癌。此症可以按其分化程度，區別為四類：

1.乳頭狀癌 Papillary Thyroid Cancer

2.濾泡狀癌 Follicular Thyroid Cancer

3.未分化癌 Analplastic Thyroid Cancer

4.髓樣癌 Medullary Thyroid Cancer



其中，乳頭狀癌最為普遍，主要患者為年輕至中年女士，但其腫瘤分化程度較高，生長速度緩慢、腫瘤較細小；濾泡狀癌也是高分化的腫瘤，則較多影響年長人士，男女比例相若；未分化癌則是低分化腫瘤，擴散速度非常快，治療難度較高。髓樣癌則較大機會與家族遺傳有關。

甲狀腺癌的主要治療方案，仍然是切除甲狀腺，醫生會視乎患者的情況，決定切除部分抑或整個甲狀腺。(Getty Images)

甲狀腺癌的主要治療方案，仍然是切除甲狀腺，醫生會視乎患者的情況，決定切除部分抑或整個甲狀腺；術後亦需接受體內放射碘治療，以及終身服用甲狀腺補充劑，以填補甲狀腺的調節身體代謝機能（亦有部份病人需一併服用鈣質和維他命D，平衡身體機血鈣水平）。

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