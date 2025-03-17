建構智慧醫院優化患者體驗 助提升院內設施運作效率
政府在今年《財政預算案》中提出一系列加強發展科技的政策，包括預留10億元成立人工智能研發院等，可見智能科技的廣泛應用已是大勢所趨。內地不少新建的大型醫院亦已加入不少智能化設施，由建築物建設、管理，以至維修保養等，均以人工智能作為醫院營運重心，不但大大改善病人及其家屬的體驗，甚至可提升成本的效益。
撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑
筆者早前隨工程業界參觀了兩所新建醫院，分別是建於廣東省及澳門，了解到當地不少智能化醫院的建設及運作情況。其中一所是在佛山市順德區的和祐國際醫院，屬內地的三級甲等醫院。該醫院由一間具規模的空調、機電及醫療設備的綜合企業所建設，雖屬私人建設醫院，但一般收費是跟隨政府醫院模式，可為當地民眾帶來裨益，去年才正式啟用。
其實不少內地醫院均趨向使用智能化設備，配合物聯網技術使用，由醫療診斷、化驗檢測、藥物分配，以至醫院的其他配套及服務上均會應用到。例如醫院會透過物聯網收集患者數據，透過大數據分析病因及管理病曆等，甚至可提供遠程醫療服務。此外，透過智能系統令醫院在處理物資的流程亦可優化，如將物流系統及機械技術結合，令物資在院內運送更準確快捷，減少人手出錯等。至於在醫院硬件管理上，智能系統亦可實時進行環境監控，確保院內設施的安全及舒適度等，令用家有更好的體驗，提升服務質素。
就本地而言，據了解發展智慧醫院是香港公立醫院未來最重要的發展策略之一，希望藉此優化公立醫院的服務，讓公立醫院與時並進，使病人可以在更現代化的醫院接受更優質的醫療服務，醫護人員亦可以在更理想的環境照顧病人。現時本港已構建全港首間有全面智慧化運作病房的公立醫院，醫護人員透過智慧醫療儀器，可以隨時監察病人的生命表徵，例如血壓或體溫等，大大提高照顧病人的效率。另外，醫護人員在智慧病房中執行醫療指令，例如處方藥物等亦可以簡單地透過平板電腦和網絡進行，大大減省醫護人員的繁瑣工作，讓醫護人員可以更集中人手專注照顧病人。同時亦已有公立醫院在遙距診療上有更新的發展，是透過5G技術進行遙距手術或醫療程序等。
而在筆者早前參觀的和祐國際醫院，它可算是內地較新啟用的智慧型醫院，該院擁有約1,500張病床，總建築面積達58萬平方米，綠化率達30%。除了一般門診及住院服務，亦有腫瘤科治療、醫學研究及教育培訓等。該院的重離子放射技術亦屬其中一項賣點，這技術能確保射線只在腫瘤處釋放能量，讓周圍正常器官和組織只受到極低或接近零的輻射劑量，在內地據悉在上海亦有這類治療癌症的設置。
此院主要採用了「大平台、小場景」的智能化理念，即一旦病人的紀錄及相關資料被輸入平台系統，各個醫院部門均可提取相關數據使用，以應付病人不同需要，建構所謂不同院內各種病治理「場景」。至於在藥物分配及派送方面亦全面採用自動化系統，病人在完成治療後，毋須特別到藥房登記守候取藥，而是當藥物分配好後，院方會透過智能系統通知病人取藥；而病人出院時亦毋須到繳費處繳費，而可在病房門口透過自助智能電子系統付款。
由於醫院面積較大，病人或容易迷路，醫院自設的應用程式設室內導航系統，可充當引領患者到正確的治療樓層及房間。在針對要保護嬰兒設計方面，醫院有智能化防盜系統，一旦病房內的嬰兒被抱走，亦可以定位系統進行追蹤作快速尋找。此外，院方亦已採用機械人運送病人或醫護人員衣服、院內飯餐運送及其他物料補給等。
據該院人員透露，他們共設有多達12種不同的物聯網子系統支援整間醫院運作，透過將醫院設施數據化，及透過不同子系統及物聯網將訊息共享後，可令整個建築物運行更順暢，甚至可將設施維護效率提升達至數十個百分比，而透過統一的平台，整個醫院所需的訊號網絡基建亦較傳統醫院會有大量減少，變相亦節省了營運及建築成本，有助增撥資源加強其他醫院服務，透過以上種種智能化投入可為患者帶來更佳體驗。
《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。
源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。