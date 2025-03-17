建構智慧醫院優化患者體驗　助提升院內設施運作效率

政府在今年《財政預算案》中提出一系列加強發展科技的政策，包括預留10億元成立人工智能研發院等，可見智能科技的廣泛應用已是大勢所趨。內地不少新建的大型醫院亦已加入不少智能化設施，由建築物建設、管理，以至維修保養等，均以人工智能作為醫院營運重心，不但大大改善病人及其家屬的體驗，甚至可提升成本的效益。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



內地智慧醫院設備不但先進，亦會把所得病人資料上載至醫院的大平台，以便能夠讓其他醫治場景使用。

筆者早前隨工程業界參觀了兩所新建醫院，分別是建於廣東省及澳門，了解到當地不少智能化醫院的建設及運作情況。其中一所是在佛山市順德區的和祐國際醫院，屬內地的三級甲等醫院。該醫院由一間具規模的空調、機電及醫療設備的綜合企業所建設，雖屬私人建設醫院，但一般收費是跟隨政府醫院模式，可為當地民眾帶來裨益，去年才正式啟用。

其實不少內地醫院均趨向使用智能化設備，配合物聯網技術使用，由醫療診斷、化驗檢測、藥物分配，以至醫院的其他配套及服務上均會應用到。例如醫院會透過物聯網收集患者數據，透過大數據分析病因及管理病曆等，甚至可提供遠程醫療服務。此外，透過智能系統令醫院在處理物資的流程亦可優化，如將物流系統及機械技術結合，令物資在院內運送更準確快捷，減少人手出錯等。至於在醫院硬件管理上，智能系統亦可實時進行環境監控，確保院內設施的安全及舒適度等，令用家有更好的體驗，提升服務質素。

內地智慧醫院設備讓出院病人可在病房門口透過自助智能電子系統付款，而毋須到繳費處繳費。

就本地而言，據了解發展智慧醫院是香港公立醫院未來最重要的發展策略之一，希望藉此優化公立醫院的服務，讓公立醫院與時並進，使病人可以在更現代化的醫院接受更優質的醫療服務，醫護人員亦可以在更理想的環境照顧病人。現時本港已構建全港首間有全面智慧化運作病房的公立醫院，醫護人員透過智慧醫療儀器，可以隨時監察病人的生命表徵，例如血壓或體溫等，大大提高照顧病人的效率。另外，醫護人員在智慧病房中執行醫療指令，例如處方藥物等亦可以簡單地透過平板電腦和網絡進行，大大減省醫護人員的繁瑣工作，讓醫護人員可以更集中人手專注照顧病人。同時亦已有公立醫院在遙距診療上有更新的發展，是透過5G技術進行遙距手術或醫療程序等。

這間內地新建的醫院設計具高自然採光度，大樓天面亦裝有不少太陽能光伏板，產出電能供院使用。

而在筆者早前參觀的和祐國際醫院，它可算是內地較新啟用的智慧型醫院，該院擁有約1,500張病床，總建築面積達58萬平方米，綠化率達30%。除了一般門診及住院服務，亦有腫瘤科治療、醫學研究及教育培訓等。該院的重離子放射技術亦屬其中一項賣點，這技術能確保射線只在腫瘤處釋放能量，讓周圍正常器官和組織只受到極低或接近零的輻射劑量，在內地據悉在上海亦有這類治療癌症的設置。

新建的內地醫院病房設計環境舒適，亦具備各種智能裝置。

此院主要採用了「大平台、小場景」的智能化理念，即一旦病人的紀錄及相關資料被輸入平台系統，各個醫院部門均可提取相關數據使用，以應付病人不同需要，建構所謂不同院內各種病治理「場景」。至於在藥物分配及派送方面亦全面採用自動化系統，病人在完成治療後，毋須特別到藥房登記守候取藥，而是當藥物分配好後，院方會透過智能系統通知病人取藥；而病人出院時亦毋須到繳費處繳費，而可在病房門口透過自助智能電子系統付款。

由於醫院面積較大，病人或容易迷路，醫院自設的應用程式設室內導航系統，可充當引領患者到正確的治療樓層及房間。在針對要保護嬰兒設計方面，醫院有智能化防盜系統，一旦病房內的嬰兒被抱走，亦可以定位系統進行追蹤作快速尋找。此外，院方亦已採用機械人運送病人或醫護人員衣服、院內飯餐運送及其他物料補給等。

發展智慧醫院及提供智慧醫療是香港公立醫院未來最重要的發展策略之一。

據該院人員透露，他們共設有多達12種不同的物聯網子系統支援整間醫院運作，透過將醫院設施數據化，及透過不同子系統及物聯網將訊息共享後，可令整個建築物運行更順暢，甚至可將設施維護效率提升達至數十個百分比，而透過統一的平台，整個醫院所需的訊號網絡基建亦較傳統醫院會有大量減少，變相亦節省了營運及建築成本，有助增撥資源加強其他醫院服務，透過以上種種智能化投入可為患者帶來更佳體驗。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

