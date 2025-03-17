消委會妝前底霜｜附名單　防曬成份或擾內分泌　植村秀資生堂上榜

不少人化妝前都會塗妝前底霜（primer），不過哪款品牌最好用呢？消委會分析了37款妝前底霜產品的成份表，發現當中20款標榜具防曬效能的樣本中，當中17款含有可能干擾內分泌的防曬成份，當中不乏知名品牌，如shu uemura植村秀、SHISEIDO資生堂等。當中3款品牌，Charlotte Tilbury、shu uemura及ELXIR含有可能令部分人士引起光過敏反應的奥克立林。



此外，17款樣本含酒精，部分樣本的酒精成分所佔比例或較高，未必適合乾性肌膚人士頻繁使用。逾六成、即24款樣本顯示含有香料或香料致敏物質，或有致敏風險，其中The history of Whoo含7種香料致敏成分、SHISEIDO及雪花秀則含6種。



消委會指，僅得2款LAURA MERCIER及Rare Beauty未有標示上述成分，可見消費者較難避開接觸為在內分泌干援物、香料或香料致敏物質的機會。消委會促請有關機構共同制訂潛在內分泌干擾物的優先關注清單，並呼籲廠商適時檢討產品配方。



▼20款具防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



+ 16

17款含可能干擾內分泌的防曬成份

ADDICTION │水潤調色防曬底霜│$265

BOBBI BROWN│蟲草抗氧修護精華底SPF 25 PA++ │$510

Charlotte Tilbury│魔法面霜 SPF15 PA+│$790

Clé de Peau│粧前乳霜（光采柔滑）│$500

ELIXIR│膠原提亮妝前防曬底霜│$255

ESTEE LAUDER│ 輕透持久妝前乳 SPF 20 PA++│$440

GIORGIO ARMANI │UV Master Primer SPF50 PA+++│ $590

IPSA │控油隔離霜 SPF25 PA++│ $260

JUNG SAEM MOOL │炫彩調色妝前底霜SPF50+ PA+++│$215

LANEIGE │防曬調色底霜 SPF28 PA++│$285

NARS │原生光提亮妝前乳│$400

Primaaavista│修護保濕華底霜 SPF20 PA++│$240

SHISHEDO│晶鑽環采珍珠光滑妝前乳霜 SPF30 PA++│$520

shu uemura│unlimited水潤隔離防曬底霜 SPF50 PA++│$400

雪花秀Sulwhasoo│緻美無瑕粧前孔 SPF29 PA++│$470

SUQUU│絕緻艷澤妝前乳 SPF15 PA++│$680

TOM FORD│SHADE AND ILLUMINATE SOFT RADIANCE PRIMER SPF25 PA++│$845

▼17款沒有防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼

