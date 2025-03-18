林卓廷等7人涉721暴動案　林卓廷等2人提上訴

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指於2019年7月21日，白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為。經審訊後，他們被法官陳廣池裁定暴動罪成，遭判囚2年1個月至3月1個月不等。繼其中3名被告上周提出上訴後，林卓廷和另一被告庾家豪亦就定罪和判刑，向上訴庭提出上訴，現時案件未有排期聆訊。



是次提出上訴的被告為林卓廷（47歲）和庾家豪（35歲），其中林被判囚3年1個月，其中3個月與47人案6年9月刑期同期執行，即加監2年10個月；庾家豪則被判囚2年7個月。

林卓廷在721事件中曾遇襲受傷。(資料圖片)

次浩庾家豪提出上訴。(夏家朗攝)

3名同案被告葉鑫昇(31歲)、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），上周提出上訴。他們分別遭判囚2年1個月、2年4個月和2年7個月。

已提上訴的其中兩名被告：

至於另外兩名被告則分別為陳永晞（37歲）和鄺浩林（26歲），同被判囚2年7個月，二人暫未見有提出上訴。

兩名未有上訴的被告

案件編號：CACC54/2025

事發經過

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案件編號：CACC54/2025