2024回顧．血汗三跑｜千億基建血淚交織　業界政府如何看待傷與殤

【大事回顧／2024年／工業意外】如果每發生一宗工業意外，等於敲響一下鐘聲；2024年的「工傷之鐘」可謂響過不停。時光飛逝，耗時8年擴建的香港國際機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑），今年11月28日正式啟用。此項2016年動工、斥資1,415億元的龐大基建，輝煌背後卻血淚交織。動工以來超過20宗事故，逾半數發生在2024年。



機管局向《香港01》透露，三跑項目的整體意外率，低過建築業界4倍。惟「意外」不包括暈倒猝逝。未計多宗截肢保命的嚴重車禍，今年有4人魂斷，當中3人是猝死。工傷、工殤，業界質疑機械事故頻仍、甚或趕工變「催命符」。千億「機」建過後，亦意味着漫長的維修之路展開；政府、承辦商以至工人本身，又應該如何檢討改進？



2024年機場三跑多宗事故，有猝逝、有墮斃、有車禍；有年輕、有年老；亦有本地與外籍。不論男女老幼、不分國籍血統，均曾為這項千億工程滴汗淌血，甚至賠上性命，家庭破碎。9月19日暈倒驟逝的姓蔡（52歲）釘板男工，遺下年邁母親、中風妻子及剛投身社會的愛兒；遺孀伏在冰冷丈夫遺體上，泣不成聲，令人心酸。

逃離死神魔掌的人，康復之路同樣如坐針氈。 5月30日，一輛田螺車翻側，姓丘（30歲）男司機被壓至盆骨及腳部骨折，被困期間痛苦悲鳴：「唔得呀唔得呀！」僅僅三星期後，一名男工人又被挖泥機撞至嚴重受傷，右腳腳掌折斷，血肉模糊、骨頭外露。種種意外，觸目驚心。

蕭倩文：3宗車禍傷者均須截肢 身心飽受煎熬

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，對多宗事故感到痛心，她坦言部份傷者重創，仍留醫至今。其中5月被田螺車壓傷的男司機、6月被挖泥機撞傷的男工人、8月被挖泥機履帶卡傷的女工，3人均須截肢保命，其中2人仍未出院。即使能離開冷冰的醫院，傷者亦要長期服藥，身心飽受煎熬。除了康復之路，更甚的是心理，「情緒好大影響，好反覆，要食好多藥！」加上另兩宗1死1傷外勞事故，今年逾半數會方仍在跟進，包括接收善心人士捐款。

事故反映AI覆蓋未夠全面 促四方面檢討改進

蕭倩文留意到，今年三跑不少事故涉及機械，反映當局加裝鏡頭、感應系統等「AI（人工智能）」技術覆蓋未夠全面，雖然不一定可達至「零意外」，但藉此輔助能彌補「漏網之魚」，如進入盲點或危險範圍，機械能即時示警或停止，減低風險。即使三跑已正式啟用，但零碎工程、日後維修屬長遠計，若事故頻仍，無論政府、承建商、分判商，均應循是否「趕工」、安全措施、溝通管理及外勞培訓，加以檢討及改進，以防再有慘劇發生。

周思傑：不應忽視天氣及管理 工人要自覺：條命係自己

香港建造業總工會理事長周思傑則認為，政府投入龐大資金發展基建的同時，亦應投入更大資源保障工人安全。儘管工業事故與政府基建並非掛鉤，但三跑項目今年事故的確特別多，亦有可能忽視了天氣狀況帶來的猝死風險。另外，管理文化及工人自覺，亦與工業事故息息相關。尤其中層管理，對上接下的溝通是否妥善足夠；工人本身亦是專業人士，理應有安全意識，如覺得施工場地有問題，「真係要出聲，條命係自己，唔好驚怕麻煩！」他又指，地盤的「工具箱」訓練值得推廣，只是開工前簡短提醒注意事項，但功效甚大。

外勞客死異鄉 或因趕工變「催命符」？

此外，周思傑亦不排除趕工變成「催命符」。11月7日的墮斃工傷，由四川來港打工、客死異鄉的姓王（37歲）男死者，遺下妻子兒女等家人。由於死者為外勞，因內地與香港法律有異，至今仍一直與相關部門或機構溝通，商討賠償細節，「佢（死者）係開夜嗰陣跌落嚟，你話佢跌落嚟係自己唔小心、因為周邊環境定係開夜因素，值得我哋去深思。」

機管局：8年累計3宗致命意外 整體意外率低建築界4倍

機管局回覆查詢時表示，2016年項目動工至2024年11月，三跑道系統項目的每千名工人意外率為6.41，如以意外計算，累計的致命意外有3宗，包括2024年11月7日內地男工墮斃、2020年6月30日鋼纜擊中工人1死1傷、2019年8月12日推土機司機連人帶車墮海。而根據勞工處公布的數字，2023年，香港建築界每千名工人意外率為27.6。

機管局強調，三跑道系統項目是一項複雜的大型工程項目，涉及數以萬計建築工人。局方一直恪守最高的施工安全標準，每項工程開展之前，均會與承建商就主要高風險活動及相關風險作討論，確保已妥善應對及處理所有已識別的風險。機管局亦會向所有工人提供安全簡報會及訓練，加強工人的安全意識；亦會定期於工地進行安全巡查，一旦發現或知悉有違施工安全指引的行爲，會責成相關承建商跟進，並對違規行爲處分，包括終止合約。

局方十分重視所有工業安全，就每宗工業意外，三跑道系統項目團隊均會與承建商聯合調查，查找成因及提出改善方案。雙方亦會不時檢討，作出針對性的修正建議，並跟進承建商確保落實相關修正。機管局一直敦促承建商依據法定要求，對所有工業意外的傷者或死者家屬進行賠償；同時，亦與項目的僱員賠償保險公司協調，以向傷者或死者家屬提供適切跟進及協助。

▼ 2024年機場三跑地盤事故 ▼



2024年11月17日：一名姓王（37歲）、由內地河南來港的男工人，在機場三跑地盤工作期間，被夾於吊臂與天幕玻璃之間，胸口重創昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救。

2024年11月7日：機場T2客運廊地盤一名姓王（37歲）內地男工人從高處墮下，送往北大嶼山醫院搶救後，證實不治。

2024年9月30日：機場T2客運廊地盤支架拆卸工程失火，多名工人攀架逃生，有人不適赤膊躺臥待援，工友緊握其手陪伴。火警中，一名承建商工人吸入濃煙不適，清醒被送往北大嶼山醫院治理。

2024年9月19日：姓蔡（52歲）釘板男工人，在機場三跑地盤工作期間不適暈倒，由政府飛行服務隊直升機協助送院搶救，惜返魂乏術。

2024年8月28日：一名姓馮（60歲）男工人，於機場三跑地盤暈倒昏迷，被送往北大嶼山醫院搶救後，終告不治。

2024年8月3日：機場三跑地盤一名姓黎（65歲）女信號員，工作期間遭挖泥機履帶卡住左腳重創，在工友陪同下送院。工權會指，其左腳需要截肢。

2024年6月27日：一輛田螺車及一輛私家車在機場三跑地盤相撞，年約40歲的私家車司機頸部受傷，一度因車門不能打開而被困。機管局指，兩名司機經治療後均已出院。

2024年6月20日：一名姓陳男工人於機場三跑地盤進行燃油管鋪設工程時，被挖泥機撞傷右腳，其右腳腳掌折斷，血肉模糊、骨頭外露。機場救援隊伍趕抵現場急救後，傷者清醒送院治理。工權會透露，他須截肢保命。

2024年5月30日：機場三跑地盤一輛田螺車轉彎時意外翻側，壓住30歲姓丘男司機。事主盆骨及腳骨折，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院。工權會表示，事主最終要截肢。

2024年4月12日：機場二號客運大樓擴建地盤一名姓趙（32歲）男工人，遭鐵支插傷左大腿，消防員趕抵剪去鐵支末端，連人帶鐵支將事主送往瑪嘉烈醫院。

2024年2月5日：一名59歲菲律賓裔男工人，在機場二號客運大樓擴建工程項目工作期間，不適暈倒，由救護車送院搶救後不治。

▼ 歷年機場三跑地盤其他事故 ▼



▼三跑工業意外過往報道▼



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