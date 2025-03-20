01揭「香港大藥房」虛假宣傳扮港產　內地執法部門查封勒令停產

《香港01》3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。

江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，已查封其中一間生產企業，責令企業停止生產活動，並立案調查。



《香港01》3月10日發布調查報道，發現香港和內地市民充斥大量「香港大藥房」的保健品，生產廠商遍佈江西、福建、河南、河北等地，部份印上不存在的香港地址，亦有虛假宣稱獲得美國食品藥物管理局（FDA）及「香港醫學研究會」（HKMRA）認證。但美國FDA並無該認真，HKMRA更只是其中一個廠商負責人剛成立的私人公司，並非任何權威機構。

網店下架 內媒跟進

報道發布後，「香港大藥局有限公司官方旗艦店」抖音網店已停止直播，所有商品亦已全部下架。內地社交網站不少人引用《香港01》的調查，呼籲消費上切勿上當，亦質疑內地品牌造假，廣州《南方周末》等內地傳媒隨後亦跟進報道，表示這些產品「既非港產、也非藥物」。

《香港01》發現，本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（李穎霖攝）

查封停產 江西樟樹市監局立案調查

眾多「香港大藥房」產品的其中一間生產商，為江西和美藥業有限公司，銷售方為江西省贛益坊電子商務有限公司，江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，違反《中華人民共和國不正當競爭法》，已到其中一間生產企業核查，以行政措施查封涉案產品、半成品、包材，責令企業停止生產活動，並立案調查。

本港市面有多款自稱香港百年品牌「香港大藥房」的產品出售。（夏家朗攝）

誤導港產 涉違《不正當競爭法》

案情指，和美藥業生產的獾油凍裂保健膏、睡眠香膏，標註「香港品牌」、「香港政府註冊」、「正品正貨保障」，讓消費者誤以為產品的來源為香港，其行為涉嫌違反《中華人民共和國反不正當競爭法》規定以反不正當的競爭法。

其中一款「香港大藥房」的「透骨膏」，並無標明使用的是「生馬錢子」抑或是經炮製的「製馬錢子」，有安全隱憂。（夏家朗攝）

已有前科 劣跡斑斑

這間和美藥業已有多項被處罰的前科。2024年12月，已有消費者舉報其生產的「香港大藥房」透骨膏、正紅花油等，外包裝標籤文字涉及疾病防治功能，涉對產品的功能、用途、性能有虛假宣傳的行為，被樟樹市場監理局立案調查。

之後該產品的銷售方，由江西省贛益坊電子，改為廈門進港網路科技有限公司，繼續在網店銷售。根據內地查冊，兩公司有相同董事。

2022年，贛益坊電子在拼多多平台，銷售「金雞婦科哭參溯陰凝膠」，將消毒產品，宣傳為有排污養顏、子宮護理、調節菌群酸鹼平衡等功效的產品，誤導消費者購買，被執法部門處罰。