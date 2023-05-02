2000樽保健品｜5年5000宗投訴　《商品說明條例》未夠保障長者

年過七旬的陳婆婆（化名）接受《香港01》訪問，指美容保健公司多年來硬銷，又指需購物延續寄存貨品服務，以致購入逾千樽不需要的保健品。

隨香港社會漸趨高齡化，陳婆婆的例子或只是冰山一角，消委會於過去五年，共接獲近5,000宗長者消費投訴，當中涉及「美容服務」及「醫藥及健康設備」相關的投訴亦有上升趨勢。

立法會議員江玉歡認為，《商品說明條例》修訂至今已逾十年，是時候檢討。她又指，政府應加強保障長者，為他們建立友善的環境，商界、非政府機構等團體亦需就此合作。



+ 1

社會高齡化 長者消費投訴呈上升趨勢

香港社會漸趨高齡化，據統計處發表的數據，至2022年底，香港有逾156.6萬名65歲或以上的長者，佔全港人口21.3%。

2018年至今年3月，消委會共接獲4860宗65歲或以上長者的消費投訴，當中2021年及2022年的投訴數字有輕微上升趨勢。

近5000宗的投訴中，最多與「電訊服務」有關，共有1138宗，其次分別是「電器用品」、「旅遊事務」和「家俬」相關的投訴，「醫療服務」投訴則排第五，共有163宗。涉及「美容服務」及「醫藥及健康設備」相關的投訴亦有上升趨勢，分別錄得135宗及134宗。

價格爭拗最多

消委會在過去五年收到的長者投訴中，逾兩成的投訴與「價格／收費爭拗」有關，而涉及「銷售手法」的則有460宗。

消委會指，投訴人的年齡組別屬自願提供的資料，投訴數字統計只能計算有提供相關資料的個案。

江玉歡：是時候檢討商品說明條例

《2012年商品說明條例（不良營商手法）（修訂）條例》擴展了原有法例涵蓋的範圍，新增六項有關不良營商手法的罪行。立法會議員江玉歡認為，條例修訂至今已逾十年，是時候檢討。

江玉歡舉例指，現行的條例下，商戶的免責辯護或太寬闊，對消費者保障不夠大：「商戶可辯稱消費者接受就無問題，但消費者有可能是在不情願的情況下，接受額外的貨物或條件。」她又指如要修訂條例，亦應考慮針對金額較大、時期較長的合約，設七天冷靜期。

立法會議員江玉歡認為，《商品說明條例》修訂至今已逾十年，是時候檢討。（盧翊銘攝）

消委會曾建議政府帶頭設長者友善消費環境

消委會於2018年亦曾發表「風險與機遇 ─ 共建長者友善消費環境的研究」報告，除分析長者的消費模式、脆弱點外，亦研究了各國的經驗，如歐盟為脆弱消費者提供法律保障時會考慮其年齡，日本法例亦賦予消費者取消購買過量產品的合約。

報告指出，香港要構建一個長者友善消費環境，須在政府領導下集合各方的力量才能達成，亦為港府及商界提出多項建議。

據2021年的立法會文件，政府2010年曾委託香港大學進行一項研究，探討香港銀髮市場的發展。不過，之後並未見太多有關建構長者友善消費環境的討論。

江玉歡亦認為，政府有需要加強保障年長消費者，同時與商界、非政府機構等團體合作，建立長者友善消費環境，及為提長者消費資訊。她又指，不少長者遇事不敢與親友傾訴，認為家人應多留意長者有否異狀。

香港的長者人數已佔全港人口逾兩成，消委會曾發表研究報告，並建議政府及各方合力建設長者友善消費環境。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

去年設長者專線電話

消委會於2021年3月推出「智齡消費教育大使計劃」，為50至64歲的準退休或已退休人士提供消費者教育的培訓，於社區為長者主持消費權益講座，協助長者提升自我保護能力，加強長者的人際網絡支援，至今已向90多人提供基本培訓。

消委會又指，於2022年初推出「智齡消委會熱線」（即長者專線 2110 2288），為年長消費者提供友善而直接的客戶服務，接受投訴和查詢。

年過七旬的陳婆婆（化名）（右）指控美容保健公司多年來硬銷，以致購入逾千樽不需要的保健品。（鄭子峰攝）

隱形香港・專頁｜尋找新聞背後 你應該看到、郤看不到的