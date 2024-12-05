黃大仙薈鳴新優惠　新增「公屋富戶」付款計劃　最高折扣30%

宏安地產 (1243) 旗下黃大仙薈鳴更新價單，推出了針對現有公屋富戶的全新付款計劃「富戶置其屋付款計劃」，提供27%折扣，吸引公屋住戶入市。另外，新價單同時亦刪除了部分優惠，連同全部優惠折扣計算，新價單最高可享30%折扣，較更新前折扣比率不變。



繳交雙倍租金、收遷出令 公屋富戶入市可獲折扣

黃大仙薈鳴最新更新全部價單，推出了全新的「富戶置其屋付款計劃」。新付款計劃特意針對公屋富戶，條款列明，選用該付款方式的買家必須為繳交雙倍租金或遭房署發出遷出令的公屋住戶。新付款方式提供照售價扣減27%的折扣，屬享最高折扣的付款方式，還可額外享68,000元現金回贈。

另外，新價單同時亦刪除了部分優惠，連同全部優惠折扣計算，新價單最高可享30%優惠，較更新前最高30%的折扣相同。

宏安地產執行董事程德韻（左)。

至今累售150伙、超過一半買家為公居屋住戶

宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴自推售至今已錄150宗成交，成交金額達7.23億元。而當中78宗成交選用「置業階梯共享付款計劃」 (即買方為「特選公屋買家」、「2023年資助出售房屋申請者」或「市區更新住戶」)， 佔全盤成交超過50%。