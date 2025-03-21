公屋富戶入息限額｜入息及資產限額按年增1.7％　料4萬戶須交貴租

【公屋富戶／富戶政策／一文看清／懶人包】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。小組又通過調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。



房委會估計40,600戶受影響需要交貴租，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3600萬元。



2025/26年度入息及資產限額增加1.7%。(資料圖片)

入息和資產限額較上年度調升1.7%

另外，房委會房屋資助小組通過按機制，按年調整公屋住戶入息和資產限額，整體增幅為1.7%。以1人住戶為例，現時入息限額為12,940元，2025/26年度將調升至13,090元。增幅最大為5人家庭，達2.4%，由37,740元增至38,650元。

富戶租金最多由2倍升至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。建議方案下，租金由2.5倍起跳，最高達4.5倍，加幅達60至125%。以入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，如現時繳交2,000元雙倍租金，日後要繳交4,500元。

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新公屋富戶入息及資產限額一覽

新建議的「富戶政策四級制」於新一年度，亦會按調整後的入息限額作計算。舉例，1人住戶入息為限額的4至5倍，即2025/26年度達52,360元至65,450元，且連續4年超額，則需要遷出公屋。