公屋富戶入息限額｜入息及資產限額整體按年增1.7％ 料有4萬富戶
撰文：譚曉彤
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【公屋富戶／富戶政策／一文看清／懶人包】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。小組又通過調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。
房委會估計40,600戶受影響需要交「富戶租金」，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3600萬元。
入息和資產限額較上年度調升1.7%
另外，房委會房屋資助小組通過按機制，按年調整公屋住戶入息和資產限額，整體增幅為1.7%。以1人住戶為例，現時入息限額為12,940元，2025/26年度將調升至13,090元。增幅最大為5人家庭，達2.4%，由37,740元增至38,650元。
富戶租金最多由2倍升至4.5倍
現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。建議方案下，租金由2.5倍起跳，最高達4.5倍，加幅達60至125%。以入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，如現時繳交2,000元雙倍租金，日後要繳交4,500元。
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新公屋富戶入息及資產限額一覽
新建議的「富戶政策四級制」於新一年度，亦會按調整後的入息限額作計算。舉例，1人住戶入息為限額的4至5倍，即2025/26年度達52,360元至65,450元，且連續4年超額，則需要遷出公屋。
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