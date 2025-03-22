Coldplay演唱會印錯飛　限開演前港指定地點更換　內地樂迷批不便

英國樂隊Coldplay將於4月在啟德主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，成功購票者近日陸續取得門票，不過部份樂迷接獲售票網Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新門票。有廣州樂迷向《香港01》投訴，對補救措施安排失望，認為專程前往香港換票極為不便，需額外承擔交通成本，要求Cityline郵寄新門票，或允許受影響者毋須換新門票，否則須作出合理賠償。



門票錯印資料 須在港七個指定地點更換

不少已購買價值1,399元門票的樂迷在社交平台表示，近日接獲Cityline電郵通知，指「由於門票上的資料出現偏差」，要求消費者更換門票。有網民比對持有的門票，正確門票的左下方料應印上「KLOOK Hirer」，現時部份門票疑錯印「STAN ALIPAY」及「VIP-FLORIS」。

演唱會將於4⽉8日、9日、11日及12日舉行。電郵提到，樂迷須於演唱會開始前兩星期內，即由3月24日至4月7日期間，到香港7個指定地點更換新版門票；現有門票將會被作廢，不可作入場使用。

演唱會將於4⽉8日、9日、11日及12日舉行。電郵提到，樂迷須於演唱會開始前兩星期內，即由3月24日至4月7日期間，到香港7個指定地點更換新版門票；現有門票將會被作廢，不可作入場使用。（受訪者提供）

廣州樂迷：專程前往香港換票極為不便

居於廣州的樂迷湯先生向《香港01》表示，去年透過Cityline購買兩張4月8日、價值1,399港元的Coldplay演唱會企位門票，並額外支付了兩張各150港元的服務費，至昨日查閱電郵才得悉需更換門票。

他質疑Cityline僅提供香港境內的換票點，且換票時間只限於演唱會開場前兩星期，對於內地樂迷而言，專程前往香港換票極為不便，且需額外承擔近500元港幣的往返交通成本。

香港是國際文化中心，Coldplay是大型項目，啟德體育園也剛開業，卻出現這種錯誤，我是感到很失望，也難以理解。 廣州樂迷湯先生

廣州樂迷：若處理不當 會留下不好印象

他憶述，Cityline今年開始提供香港以外的大灣區城市取票點，他上周六（15日）亦成功在廣州取票，不解為何今次門票出錯，卻只能到香港換票。他又指，電郵無提供任何內地換票點或郵寄換票的選項，斥其「完全忽視了內地消費者的權益」。他認為事件不合理，質疑Cityline收取服務費，卻未能提供合理補救措施，更反而將不便轉嫁給消費者。

他說：「香港是國際文化中心，Coldplay是大型項目，啟德體育園也剛開業，卻出現這種錯誤，我是感到很失望，也難以理解，希望他們能提出更好的應對方式。這次演唱會的受眾群體不光是香港，也有覆蓋到周邊，如內地、東南亞等，如果換票處理不當，對我們會留下不太好的印象。」

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園舉行演唱會。（網上圖片）

提議包郵寄門票 或允許購票者毋須換新門票

他建議Cityline以包郵的形式將新門票郵寄至購票者的地址，或允許購票者毋須換領新門票；若上述方案均無法執行，應向消費者作出合理賠償。他亦期望Cityline就事件作公開道歉，承諾改進票務管理流程。他表示已向Cityline查詢事件，但暫未獲回覆。

《香港01》正向Cityline及文體旅局查詢，今次門票印刷出錯的原因、受影響的人數、換票安排會否再作更改等，正候回覆。