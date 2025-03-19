啟德體育園連串「甩轆」　謝偉俊促避免重覆犯錯　田北辰：很災難

撰文：馮子健
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啟德體育園3月1日啟用以前，政府曾進行多次演練，選委界立法會議員謝偉俊指花費公帑演練後，仍出現「無票通行」、「午夜宵禁」及「無人指路」等連串「甩轆」事件，當中「午夜宵禁」，有外媒報道事件，場內外國球手亦以為香港實施宵禁，他指有意見認為事件令香港國際形象蒙羞，質疑如何在不使用大量公帑下，確保日後不再出現相同錯誤。

實政圓桌立法會議員田北辰形容，格蘭披治桌球賽未結束就趕客的事件本身就「很災難」，而「更災難」是事後處理，事件演變成政府部門、主辦機構、體育園區相互反駁、耐人尋味。

謝偉俊指啟德體育園的「午夜宵禁」事件被外媒報道，有外國選手也以為香港實施宵禁，認為事件令本港國際形象蒙羞（廖雁雄攝）

謝偉俊在今日的立法會會議上提出口頭質詢，指體育園開幕典禮，有自稱「內部人士」收取每人1,000元費用帶領未持門票人士「走後門」入場，更聲稱有辦法不需門票帶記者進入其他活動現場。其後在體育園舉辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，場館屏幕在比賽完結前出現「curfew」（即「宵禁」）字眼要求觀眾離場，有外媒報道事件，場內的外國球手亦以為香港實施宵禁。有意見認為事件令香港國際形象蒙羞。

謝偉俊要求當局交代體育園開幕前，政府不同部門曾進行多少次演練；每次演練涉及的人員數目、內容、目標及公帑開支為何？及在不大費公帑情況下，有何措施確保日後舉辦Coldplay樂隊演唱會及全運會等大型賽事時，不會再現上述錯誤？

羅淑佩回應謝偉俊有關啟德體育園啟用以來，連串事故（廖雁雄攝）

羅淑佩解釋連串「甩轆」事件跟進工作

文化體育旅遊局局長羅淑佩在會議上稱，自去年10月底至今年2月，政府聯同啟德體育園有限公司，下稱營運公司，在三個場館以循序漸進的方式，進行了接近20場不同性質及規模的測試和演練。

至於開幕當日懷疑有人在體育園開幕禮未持票進場一事，營運公司翻查記錄後已經交由執法單位處理。

而格蘭披治桌球賽有觀眾未觀賞完賽事就離場，羅淑佩重申是非常之不理想，但主辦方之後調整賽事安排及需要，及後有順利完成。

她又稱，局方已經對事件表示關注，要求改善員工敏感度，及要求園區設發言人，讓市民增加對園區的認知及信心。

政府多次動員以萬計公務員參與啟德體育園演習（楊何蓓茵FB）

謝偉俊質疑連串演練涉及開支以千萬元計

然而，謝偉俊再表示局方無回答演練開支，他粗略計算指約14萬人次公務員、加上約11萬5千人次的市民參加演練，但計算「車馬費」分別為100元及150元，演練費用已經以千萬計算，但仍有很多小問題，促局方交代如何平衡保安需要及參與者的樂趣。他又表示，很快有七人欖球賽在園區舉行，但有業界申請園外酒吧不知道為何又做不到。

羅淑佩表示，就有業界表示申請酒吧營運，她親身問過其他部門，均表示沒有收到申請；亦問過部門如即日申請，或否趕不到，但得到的答案是否定，指本屆政府促進大家辦盛事，會盡力提供協助。

田北辰形容體育園對「逐客」事件的處理方法是「很災難」（廖雁雄攝）

田北辰：七人欖球賽可能又倒瀉籮蟹

田北辰則指出，格蘭披治桌球賽未結束就趕客的事件本身就「很災難」，而「更災難」是事後處理，雖然特首李家超表示設機制處理，但體育園最快9日後有七人欖球賽，可能又「倒瀉籮蟹」。

羅淑佩指，園區就發言人已經積極尋找幫手，七人欖球賽會由園方、主辦方、政府合作，強調新場地舉行球賽要更加緊密溝通。

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