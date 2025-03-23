四個日常動作　自測痛楚是否「五十肩」作怪

不少人抬肩舉手感到痛楚，就懷疑自己患上「五十肩」。其實簡單觀察四個日常動作，已可以初步自測痛楚是否與「五十肩」有關， 加深了解自己的身體情況。以下亦會介紹五十肩的病理，以及分享在物理治療層面如何應對此病症。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立



醫善同行醫學顧問、註冊物理治療師陳以立

「五十肩」是為肩周炎，較常見病發於差不多五十歲或以上的人士。患者肩關節會出現疼痛，痛楚程度可致難以入眠，其肩關節活動亦會受阻，令日常生活備受影響，例如洗澡、梳頭及提取重物等等。「五十肩」的發病原因未明，但經常搬運重物及曾有肩部創傷的人士，有更大機會患上。

「五十肩」是為肩周炎，較常見病發於差不多五十歲或以上的人士。患者肩關節會出現疼痛，痛楚程度可致難以入眠，其肩關節活動亦會受阻，令日常生活備受影響。

筆者留意到不少前來求診的病人，一旦發現肩痛或手痛，就先懷疑自己有「五十肩」。其實，「五十肩」患者的痛感通常先集中於一邊肩膊，恢復後可能到另一邊肩膊出現疼痛。

除了留意上述特點，當懷疑患上五十肩，亦可以透過進行以下四個的日常動作，進行簡單自我測試。

1.手舉向前

2.手打橫舉起

3.用手觸碰頸部

4.用手觸碰背部



如果進行上述動作時出現「縮膊」、感到疼痛、活動幅度受阻，建議適時求醫，例如可向物理治療師查詢及檢查，及早治療。

「五十肩」帶來的痛楚及不便，令不少患者深感苦惱。一般而言，「五十肩」會纏繞一年至三年不等，大致分為三個階段；冷凍期、凝固期及解凍期。

第一階段的冷凍期（發病首兩個月至九個月），患者會感到肩部繃緊及僵硬、肩關節疼痛及活動開始受限，日常動作例如在廚房嘗試向廚櫃伸手取物時，已經感到痛楚。如果患者在此階段求診物理治療及確診「五十肩」，物理治療師會以儀器為其舒緩痛楚，並教導對方以正確的動作或運動，適當地活動關節，盡力保持其肩關節的活動幅度。要記住，適當的活動有助加速復原，如果因疼痛而「不敢郁」，很大機會令肌肉情況變差，關節更緊，復原速度亦減慢。

雖然「五十肩」是常見病症，但我們平常可以透過保持運動來預防，例如進行拉筋運動，維持良好肩關節活動能力。(圖片取自於gettyimages)

第二階段則為凝固期，情況可以維持四個月至20個月。患者痛楚會慢慢步入穩定狀態而減少，但活動幅度亦明顯變小，例如打側平舉雙手時會不自覺地「縮膊」。物理治療師於此階段可以為患者安排強化肌肉及活動幅度的運動，有助復原。

至於第三階段的解凍期，患者活動幅度會有所改善，疼痛漸漸消退。物理治療層面上，可以為患者進行針對性的「特訓」，即針對以往難以做到的動作進行訓練，適度調節其活動幅度，協助患者盡快回歸日常生活。

雖然「五十肩」是常見病症，但我們平常可以透過保持運動來預防，例如進行拉筋運動，維持良好肩關節活動能力。日常無論是使用電腦或手機時，亦可注意身體用力要均勻，保持正確姿勢，減低「五十肩」作怪的機會。

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