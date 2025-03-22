保良局羅傑承中學肇慶交流團　有師生嘔吐發燒　當地診治後穩定

近日多間中小學參加內地交流團後出現急性腸胃炎徵狀，再有中學師生染病。位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學，有120名中五生前日（20日）出發參加肇慶交流團，部分師生昨晚開始出現嘔吐及發燒等病徵，校方隨即送他們往當地醫院，診治後情況穩定。



校方指，已即時通知教育局、衞生署衞生防護中心及相關家長，並啟動危機處理機制包括消毒旅遊巴、調動房間以防止交叉感染等，而肇慶市相關部門已派人員到醫院了解及協助。教育局回覆指，已透過專責小組機制，與內地相關部門嚴肅跟進。



位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學有120名中五生參加肇慶交流團，部分師生出現嘔吐及發燒等病徵。（學校網頁截圖）

保良局回覆查詢（22日）確認，青衣保良局羅傑承（一九八三）中學120名中五學生於3月20日至22日參加肇慶交流團，部份學生及老師昨晚（21日）起出現嘔吐及發燒等病徵，惟未有回覆柒病人數。校方隨即安排他們前往當地醫院接受治療，經診治後情況穩定。肇慶市相關部門亦派人員到醫院了解及協助。

保良局稱，校方已即時通知教育局、衞生署衞生防護中心及相關家長，並啟動危機處理機制，實行措施，包括安排學生送院檢查、提供消毒用品、要求承辦機構消毒旅遊巴，以及為有病症的學生調動房間，防止交叉感染。學校亦已向全體家長發出通告，詳細說明情況及應對措施。

《香港01》就事件向衞生署查詢，正候回覆。

教育局：立刻按專責小組機制 與內地相關部門嚴肅跟進

教育局回覆指，接獲通報有參加考察團的學生嘔吐，當局知悉個案後，已立刻透過學生內地考察專責小組機制，與內地相關部門嚴肅跟進。局方指，已即時與學校及承辦機構聯繫，目前學生情況已見穩定和好轉，校方亦已就事件知會有病徵學生的家長。