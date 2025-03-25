不是新聞8分鐘｜霸氣人妻捉姦在車｜後悔拿香港身份 內地優才呻慘

捉姦在車後續曝光！人妻狂摑仙氣小三：你咪走！ 她這樣反擊絕了

本港網絡近日瘋傳1段「霸氣人妻捉姦仙氣小三」影片，見到有人妻帶隊，率領親友撞破丈夫與小三於私家車內「車震」。不過影片原來還有「第二集」！最新流傳影片見到，丈夫與親友在車外推撞，場面混亂，而人妻走入車內暴打及掌摑小三，並撿走一大袋避孕套及用過的紙巾，小三則打不還口，沉默離開車廂，轉到私家車副駕駛座坐下，似顯示地位。

旺角港女馬路大暴走！吵架發難拉男友站路中心 後續更狂影片瘋傳

情侶吵架，也應該顧及現場環境是否安全！本港網絡瘋傳1段「港女馬路大暴走」影片，見到旺角亞皆老街繁忙馬路上，有1對疑似情侶在爭吵，其間男生想離開，卻被女生大力拉扯回馬路心。現場車來車往，女生最終抱膝蹲下至少1分鐘，直至影片結束。

2男1女MMA｜長者街頭纏鬥拉扯枴杖 她喊：唔好打啦 結局惹熱議

老人家「愈老愈有火」？但切忌動手打鬥！網上流傳1條影片，顯示2男1女耆英當眾在街頭爭執，只見白髮老翁和戴帽阿伯拉扯1支枴杖，老婦似乎是其中一方的妻子，一時勸架，一時幫手拉扯枴杖，最終白髮翁鬆手，讓對方成功奪走枴杖。老翁繼而轉身奔跑，戴帽伯則從後追趕，而老婦說了聲「唔好打啦」，而2男走到樹蔭下，因被遮檔而無法得知後續情況。影片沒有註明事發地點，但相信是在香港發生。

後悔拿香港身份！內地優才呻慘 力數4大問題：香港已不適合生存

來香港生活，未必人人如意。有透過「優秀人才入境計劃（優才）」來港生活並取得香港身份證半年的內地女，於小紅書發文力數來港生活4大問題，包括租房、工作等，直指「拿到香港身份後，發現香港已不適合生存」。

被阿媽害死！日男名字太奇特 求學求職求愛一路坎坷：放棄結婚了

許多父母希望孩子擁有獨一無二的名字，因此在取名時格外別出心裁。但日本一名男子，卻因為爸媽取得名字實在太奇葩，不僅從小被同學嘲笑，和女友交往時，也因名字被對方家長嫌棄，而放棄結婚的念頭。

的士乘客給$100付$33車資 司機稱冇錢找 結局反轉：貼錢買難受

的士司機隨時都應帶備至少100元的零錢，以供找續。惟近日1名女子在網上發文，表示早前與小朋友乘坐的士，下車時車資為33.2元，她便以100元支付，不料司機竟表示「冇得找」，還不停指責她，樓主雖提出使用其他電子支付方式，對方又稱無法使用，擾攘一會，結果司機忽然找到零錢及提供找續，讓樓主不禁痛斥「的士佬真係冇一個係無辜」。

的士界毒瘤！司機脫鞋戙高腳、吐痰10次 後續更衰 港女嬲爆投訴

這個司機完全是的士界「毒瘤」！有港女日前乘搭的士時，赫然發現的士司機做出多項違法行為，不單全程脫掉鞋襪「戙高隻腳揸車」，而且「揸車揸到好似玩GTA咁」，還至少往車外吐痰10次、沒在車頭展示司機證等，而且在樓主下車找續時給她的20元全是毫子硬幣。

帖文引起嘩然，網民紛紛指「必須1823，等佢上庭罰款！」、「好彩你安全仲出到post」、「好大機會影子的士」、「的士界毒瘤」。

公園女子摘花捧走一大袋！正義港男喝止跟拍 網民斥：應拉佢坐監

公園的花朵是用來美化環境，供市民大眾觀賞，絕不應私自採摘，但卻有缺德女子將公園花朵據為己有。有港男於網上發文公審，指有1名女子在香港仔海濱公園採摘種在花圃內的花朵，而且摘了一大袋，他見狀便大聲喝止，女子則若無其事地離開。由於附近並無公園職員，樓主只好追着拍片嚇走採花女子。

巴士司機突在隧道停車 與乘客對罵：幾X大聲講個電話 九巴回應

網上時有在巴士車廂內因聲浪問題爭執的事件，有九巴乘客近日發文批評，有九巴司機駛往香園圍口岸期間，突然在隧道內停車，指出因車上有乘客講電話很大聲很吵，有女乘客不滿停車，與司機對罵，認為講電話聲浪並沒有很大，「我哋聽到㗎，人哋唔係好大聲㗎咋」。