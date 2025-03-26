近日很多新聞也著墨於醫務衞生局剛公布的公營醫療服務改革新收費，將於明年推行。是次改革蘊釀多時，實在得來不易。我們殷切期望透過改革，理順公立醫院的服務和減少浪費濫用，加強保障廣大市民。除了提升對市民的醫療保障，亦有助紓緩公營醫療系統的龐大壓力。儘管醫護人員長期面對公營醫療服務供求失衡的龐大壓力，但一直以來，仍不乏有志之人與有心之士投身醫護行列，服務市民。筆者亦遇過不少選擇「轉跑道」的朋友……



撰文：醫院管理局學院院長孫天峯醫生



醫管局期望透過公營醫療服務收費改革，理順公立醫院服務，加強保障市民，同時紓緩公營醫療服務壓力。

Kelly在一次舊同學聚會中，得悉摯友剛剛獲晉升為高級護師（即以往常常聽到的「護士長」），心裡很是羨慕，不禁再喚起她兒時心願，但同時也帶來一份忐忑。

做了8年家庭主婦，既要照顧兩個小女兒，又要照顧丈夫，要重拾書本，甚至要初投職場，可謂不無壓力。但成為一位護士是Kelly從小的憧憬，如今得到丈夫支持，Kelly終於鼓起勇氣，報讀了醫管局的護士課程。

不要以為學校學生都很年青，作為媽媽的Kelly會顯得格格不入。相反，正因為Kelly的「媽媽」角色，在學校反而特別受歡迎。Kelly在臨床程序考核不順利，同學們都主動幫她一起溫書、一同練習，說要直至她合格為止。更令她感動的是，女兒捐出自己最心愛的熊公仔給媽媽練習，並從旁鼓勵，最終通過考核。再過一年，Kelly的護士夢便能實現。

隨著公營醫療服務收費改革全面落實，公立醫院服務得以理順，筆者期望能吸引更多有志者加入公營醫療大家庭，同心為市民服務。

事實上，不是人人都能夠剛畢業便找到最適合自己的工作。然而，隨著人生閱歷增加，也許也因為越來越了解自己，到了某些時候，偶爾沉澱一下，有時因為追逐夢想，有時因為現實所需，轉換人生跑道，也可以是一個不錯的選擇。

醫管局的護士學校最大好處是其註冊護士專業文憑課程修讀時間比之前縮短了（最快3年半便可畢業），但教學水平和要求跟大學一樣嚴格，且同樣獲護士管理局認可和香港資歷架構第五級別認證（與學士學位同級），更差不多保證畢業後必有工做。

此外，醫管局內每年都有病人助理獲推薦報讀登記護士課程，修讀期間他們不用交學費，甚至繼續「有糧出」；畢業後，便能升格加入專業護士行列。可以在較輕經濟壓力下由支援行列轉至專業職系，對不少即便是其他在職人士來說，也同樣額外吸引。再值得一提的是，成為登記護士後，還可修讀銜接課程，再進一步升為註冊護士，其職涯路徑便跟大學畢業的註冊護士沒有兩樣。

另一個轉跑道的例子是一位以前從事飲食業多年的同事，幾年前才轉職醫院擔任運作助理。運作助理要晉升並不容易，既要有認可技能，又要有一定英語基礎。這位同事本身學歷不高，但一心希望能夠成為病人助理。除了工資增加外，能夠親身照顧病人是她心目中最具意義的工作。幸而她獲上司鼓勵報讀了「運作／病人服務助理展翅計劃」計劃。該計劃專門涵蓋兩個單元課程，包括「醫療英語基礎課程」及「醫護支援人員課程」，為的就是補足這個組別的同事向上流的缺塊。之後她成功通過評估及技能考核，很快便獲晉升為病人服務助理。她興高采烈地告訴筆者：「我很感恩可以做到自己熱愛的工作！」

從另一個角度看，醫療服務是一個對人的專業。除了專業技能之外，還特別需要有尊重、關懷、欣賞這些以心為心的意態。就筆者所見，這些轉換跑道的同事，可能因為他們有著不一樣的閱歴和經驗，他們總會更有效、更用心地照顧每一位病人；也可能由於他們擁有的機會和成績都得來不易，他們總會更專注更珍惜地完成每一個使命。

若果我們能夠有多些機會和不同渠道，供不同起跑線的人士轉投適合跑道，對他們、對整個社會都必然會是件好事。

隨著公營醫療服務收費改革逐步全面落實，期望公立醫院的服務得以理順，繼而吸引更多有志者加入公營醫療的大家庭，同心為市民服務。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

