邁向具持續性的藥物政策

繼上月在本專欄探討過藥餘問題，筆者今期想繼續延伸討論藥物議題。

本港公營醫療系統長期維持收取低廉藥費。病人只需支付港幣15元，便可獲配發每種藥物最多16個星期的標準收費藥物。能以相宜藥價獲得藥物，固然是病人福音，但實有賴政府超過九成的藥費補貼。

公共醫療資源珍貴且有限，面對醫療需求不斷增加，也逼使我們不斷思考：現行高補貼藥費模式是否符合公營醫療長遠發展？我們又能否探索更精準的資源分配方式，惠及更多病人呢？



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局期望能更精準地妥善運用有限的公共資源，幫助更多有逼切需要的病人。醫管局正按既定機制與政府就調整收費磋商，並在完成檢討後會向政府提交調整收費方案。

在2023/24年度，醫管局藥物開支高達131億元，並呈持續增長趨勢。造成這現象的原因，除了人口老化及慢性病患增加，導致醫療服務需求攀升外，藥物成本不斷增加亦是主因。

現今醫藥科技進步迅速，尤其在癌症或罕見病治療上，不時有突破性藥物面世。這些新藥治療效果顯著，但因受專利保護，價格往往十分高昂。若相關藥物病人需要自費，病人經濟狀況又不符合獲得資助條件，隨時面對動輒數十萬元的龐大藥費開支。更令人痛心的是，對於需要付出高昂藥費治療頑疾的情況下，部分病人寧可選擇放棄治療，保留金錢予家人。

上述並非全然個別例子。公共醫療其中一個宗旨是確保市民能夠獲得可負擔且有效的醫療服務。隨著醫療生態及環境改變，我們也有必要探討現行收費機制是否存在優化空間。舉例說，如果調整收費機制能獲得更多資源，從而引入更多昂貴但療效佳的新藥至藥物名冊，讓病人獲得可負擔的治療，避免因病致貧，又是否可行的出路？

醫管局早前透過「成本評估小組」成功與藥廠議價，將一種透過「1+」機制註冊、用作治療晚期癌症的新藥納入醫管局藥物名冊。患者不再需要自費數十萬元治療成本，而只需支付每16星期15元的藥價，便可獲得治療，讓許多原本因經濟考慮而想放棄治療的患者重燃希望，對患有頑疾的病人絕對是一大福音。調整收費後每名病人可能需要付出多一點，但集腋成裘下，能夠「畫大個餅」增加資源，引入更多新藥，讓更多病人受惠，相信亦是社會樂見之事。

筆者必須強調的是，即使調整收費後，政府對公營醫療負擔不會減少，亦不是為了增加政府收入。公共資源始終有限，我們期望能更精準地投放資源，幫助更多有逼切需要的病人。

多管齊下優化資源運用

除探討開源的可能性，醫管局亦一直積極推行不同措施為藥物開支節流。醫管局自2017年起推行「覆配易」覆配藥物服務計劃，透過分期配發藥物，平衡病人有效安全服用藥物及領取適量藥物的需要。在藥物採購方面，「成本評估小組」積極協助減低引入新藥的成本，同時加強統一採購策略，引入更多競爭者，以合理價錢將更多藥物納入藥物名冊。

減少藥物浪費亦是另一節流有效措施。我們將在3月24日 (下周一) 實施新的配藥安排，包括將處方藥物的每次最長配發期調整至24周，多於24周的藥單將作覆配安排，同時亦會分階段減少「有需要時服用藥物」的配發量，相信能節省數以千萬元的藥物開支，節省的金額亦會再投放於病人身上。

醫管局正按既定機制與政府就調整收費磋商，並在完成檢討後會向政府提交調整收費方案。誠言，任何關乎公共醫療服務的調整都必須審慎進行，充分考慮對市民的影響。作為公營醫療服務提供者，醫管局致力在日益增長的服務需求與有限資源間取得平衡。我們期望社會各界能透過理性討論，共同探索既能確保病人獲得適切治療，又能有效運用有限公共資源的可持續發展模式，最終讓廣大市民受益。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

