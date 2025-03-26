公立醫院加費｜政府消息人士：不改革收費　整個醫療系統會崩塌

【公立醫院/急症室收費/公立醫院收費/公營醫療/公立醫院輪候時間】醫院管理局昨日（25日）公布公營醫療服務收費調整詳情，急症室非危殆危急病人求醫需付400元，非緊急放射診斷及病理檢驗服務將按項收費，以及增加藥物收費等。政府消息人士指時公帑補貼求診者97.6%成本難維持，不改革收費的話，「成個系統會collapse（崩塌）」。



對於每人每年在公共醫療體系最多要支付的費用封頂一萬元，消息人士指一般不易達到，「要用到一萬元係相當慘、好大病，其實冇人想。」設定一萬元封頂，可讓中產人士及富有人士也有「安全保障」，他們不會因病致貧，「特別中產人士，一病就返唔到工，收入又冇，又要請工人。所以係針對大病嘅人，一定係好大病。」



醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

指全部病人只共付2.4%費用 系統難以維持

政府消息人士指出，縱觀全球，政府平均補貼97.6%醫療費用是最高，「係歷史積累落嚟，係時候要改革。」每年1,100億元醫療開支，有950億元用於醫院管理局。

消息人士表示，隨着人口老化、 醫療技術進步及新的醫療設備，醫療開支只會持續上升，而本港實行低稅制，又無大眾醫保供款系統，要維持現時97.6％補貼額不可行，「（病人）行到入公立醫院 ，好似仙女散花咁樣，全人類無論你咩收入 ，只係畀2.4%的共付，呢個系統相信係一定好難維持， 甚至可以有一個危機喺度，如果我哋唔做改革呢，成個系統會collapse。」

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消息人士：公立醫院收費不改革，醫療系統係會死

以肝臟移植為例，外地的收費當於150萬港元，但在本港只收每日120元住院費，消息人士說：「包晒三餐，出院攞埋藥，唔會因為有人冇錢而醫唔到。」

公立醫院收費原應是每兩年一檢，但最近一次已是2017年，再之前是2003年，消息人士強調說：「唔郁（改革）永遠係最容易，但唔郁就等死，醫療系統係會死」，「今次唔用『調整』，而用『改革』，加幾個百分率，不如唔好改。」政府兩年後會再審視，「改革開始緊，改革永遠喺度，呢個係起步，唔係終點。」

政府目標在五年間將資助比率降至90%，令有能力的病人共付分擔。消息人士指出，現時符合減免費用機制的人數為30萬，但改革後會增至140萬。

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料甚少人每年費用達封頂1萬元：要用到係相當慘、好大病

對於每人每年在公共醫療體系最多只會支付費用封頂一萬元，消息人士推算大約有七萬人，一般人不易達到，以每日住院新收費每日300元計，即要住院至少一個月，「要用到一萬元係好相當慘、好大病，其實冇人想。」相信不會有人因過了一萬元後，就「老馮」去濫用公共醫療。

消息人士表示，設定一萬元封頂，另一原因是讓中產人士及富有人士也有「安全保障」，「唔會因病致貧。特別中產人士，一病就返唔到工，收入又冇，又要請工人。所以係針對大病嘅人，一定係好大病。」

家庭醫學門診服務定位主力照顧弱勢社群

現時普通科門診及家庭醫學專科門診將改為「家庭醫學門診服務」，消息人士表示會重新定位主力照顧弱勢社群，稍後會公布詳細安排，希望稍為有能力人士，會向私家家庭醫生求醫。這次改革也是調撥資源推行新服務，例如中風中心及胸痛中心，可以更直接救治中風及心臟病發病人，目前只在個別醫院推行。