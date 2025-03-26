房協居屋聚然｜最平23萬上車　30分鐘可到3口岸　非ＭiC組裝合成

【居屋／房協／聚然／峻然／建築方法／ＭiC／組裝合成／裝修限制】房協今日（26日）宣布以市價七折推售兩個出售資助房屋項目，包括位於粉嶺馬會道的「聚然」。項目合共提供644伙，售價介乎230.7萬至547.1萬元，若以九成按揭計算，即最平23萬即可「上車」。



據房協簡介，「聚然」位處粉嶺市中心，連同步行到港鐵站的10分鐘路程，半小時內便可到達羅湖或落馬洲兩個鐵路口岸；項目離香園圍口岸行車時間為16分鐘。該盤仍在興建，採用傳統方法興建，並非以組裝合成（ＭiC）方法。



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▼點擊睇另一房協居屋峻然（採ＭiC組裝合成方法）▼



位於粉嶺馬會道粉嶺法院大樓旁的「聚然」，涉及兩座樓連地庫高28層的住宅大樓，合共有644伙，實用面積介乎302至616平方呎，售價由230.7萬至547.1萬元，呎價介乎7,582至8,881元。

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示範單位模擬1座18樓C室的兩房單位，面積為474平方呎。單位開則四正，開門便是144呎的客廳，可望到合共38平方呎的「三合一」露台，旁邊是梗廚，有齊大部份廚房設施，亦有預留雪櫃位置。

客廳另一端是走廊，兩側是50呎的客房及廁所，兩門相對。走廊盡頭則為70呎的主人房。單位向正南，冬暖夏涼，望內園景。

最貴單位位於2座24樓D室，面積616平方呎，為三房一套單位，售價為最高，即547.1萬元，呎價同樣為項目最高。不過，該座A、C、D單位均為相同間隔單位，最便宜的3樓A室，售價為487.3萬，即不用500萬元，可享三房一套。

至於最平「上車」單位，為1座3樓F室，實用面積303平方呎，呎價為7,614元，若以九成按揭計算，即最平23萬即可「上車」。該單位為開放式廚房格局，廁所和睡房並排在一側，但單位亦有共38平方呎的露台與工作平台，換言之，扣除室外部分，單位室內面積僅得265呎。

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據房協簡介，「聚然」位處粉嶺市中心，配套齊備，除了基座有三萬平方呎的商場，附近亦有多個大型購物中心，並正興建連接粉嶺港鐵站的有蓋行人天橋，步程約10分鐘。連同步行到港鐵站的路程，由該項目最少花18及24分鐘，便可到達港鐵羅湖及落馬洲站。若駕車北上，則只需16分鐘便可到達香園圍口岸。

休閒方面，項目附近有佔地超過8公頃的北區公園，並正興建新界東文化中心，預計2028年落成。

房協資助出售房屋「聚然」

地址：粉嶺馬會道288號

單位數目：640伙

座數：兩座

層數：28層（包括基座及兩層地庫）

預計關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：樂聚廳、童趣樂園、健身型地、聚薈室、牌藝室、趣藝室等

停車位：52個（不包括訪客停車位）

