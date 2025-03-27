林卓廷元朗721暴動案　7名非白衣人被告全部就被定罪提出上訴

前立法會議員林卓廷和另外6名「非白衣人」，被指在2019年7月21日白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為。7人經審訊後被裁定暴動罪成，判囚2年1個月至3月1個月不等。林卓廷等6名被告早前已先後提出上訴，餘下最後一人陳永晞，日前亦向上訴庭提出上訴，該案7名被告已全部作上訴申請，案件暫未排期聆訊。



是次提出上訴的被告為陳永晞（37歲），被裁定暴動罪成，被判囚2年7個月。

第三被告陳永晞被判囚2年7月，暫只有他未提出上訴。(劉安琪攝)

同案另名被告：林卓廷（47歲）、庾家豪（35歲）、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲)，早前已先後提出上訴，

另4名已提上訴的被告：

案件編號：CACC54/2025

事發經過

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案件編號：CACC54/2025