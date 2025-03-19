廚師涉姦新相識女網友　不理女方月事來潮仍強行性交　強姦罪成

年輕廚師與16歲女網友首次見面送女方回家，獲女方親吻，當晚再約女網友，並帶她到酒店喝酒談心。期間，廚師涉強吻女網友，並自稱很霸道，叫她聽話。他繼而在女網友月事來潮時，在沒有使用安全套下強姦對方。廚師否認1項強姦罪受審，陪審團今(19日)在高等法院退庭商議後，裁定廚師罪成。法官把判刑押後至4月16日，期間索取事主旳創傷報告，廚師續還押看管。



被告葉泳鋒（現21歲，廚師），被控於2023年10月8日在天水圍嘉湖海逸酒店某房間，強姦案發時16歲的X。

被告葉泳鋒在高等法院被裁定強姦罪成。(黃浩謙攝)

被告曾因與未成年少女性交判感化

六男一女組成的陪審團經退庭商議後，以6比1裁定被告罪成。控方透露，被告曾有2次出庭紀錄，其中一次涉及9項刑事毀壞罪，他於2022年6月被判入更生中心；另一次涉及與未成年少女性交罪，於2023年1月被判感化令18個月。

事主X與被告初相識時曾吻被告一下

控方案情指，X案發時輟學待業，不時與朋友飲酒。她在網上認識被告，事發當日凌晨二人首次見面，他們與數名友人在區內屋邨飲酒聊天。至早上8時許，被告送X回家，X在門外吻被告一下。

被告當晚買啤酒約X到酒店聊天

同晚，被告買啤酒，約X到涉案酒店喝酒聊天。其間，被告不理X的意願，在房間的梳化上強姦X。被告稱如果X不配合她會更痛，X被迫與被告性交。被告完事後，X即場報警。

X稱曾反抗但被告無理會

控方於審訊時，播放X的錄影會面。X在會面稱，她與被告在酒店房間內各飲了幾罐啤酒。被告之後壓住她強吻，X表示不想，但被告末有理會，反斥她「好曳」，又自稱很霸道，叫X聽話。被告在沒有使用安全套下把她強姦。X大哭，又不知道被告有否射精。

被告清理下體後淡定離開

X續稱，她遭被告強姦後表示要報警，被告問她：「可唔可以傾下。」X拒絕，她報警時，被告入廁所清潔X留在被告下體的經血，之後淡定地離開。

案件編號：HCCC 306/2024