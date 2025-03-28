麥當勞前經理涉非禮女兼職　控方指被告想要再與X一次　被告否認

麥當勞時任分店經理涉要15歲女兼職為他口交，又涉把女方私密照傳給同事案今（28日）續審，控方今展開盤問，質疑他想與事主X互通訊息，是想與她發生最後一次性關係，被告否認。控方又懷疑被告與證人Y並非性伴侶關係，被告否認，又稱對Y有好感。



被告已作供完畢，案件押後至6月12日作結案陳詞。被告稱因公事需離港到內地，控方反對。法官林偉權聽取雙方陳詞後，准被告用原有條件保釋下用回鄉證離港，但須交出護照。



被告梁垚否認曾要求與事主X作最後一次性闗係。(陳曉欣攝)

被告江垚（32歲，經理）被控向16歲以下的兒童作出猥褻行為、威脅發布私密影像及未經同意下發布私密影像3罪。控罪指，被告在2022年3月3日港島區一間麥當勞的更衣室內向女童X作出猥褻行為；另在2022年9月5日及2023年4月29日威脅發布X的私密影像，及未經同意下發布X的私密影像。

質疑X訊息顯示被告想再要一次性關係

控方今就案發期內，被告與事主X的微信訊息盤問，江昨稱事主X因借錢問題，毫無先兆地下結束關係，江稱他當時說：「既然你這樣 那別怪我了」是指他想打電話給X，並否認是威脅。至於X問：「為甚麼一定要做一次才可以結束呢」，江回答：「我想呀」。控方指江意思是與X發生最後一次性關係。江否認，指他不想兩人關係：「攪到咁。」

質疑江與Y並無性交易

控方又對被告指前同事Y是其性伴侶提出質疑，指江辭掉麥當勞的工作後，改為從事電梯維修工作，月入約4萬元，認為他不可能給1萬元給Y作為性交易費用，質疑江並沒有與Y有性交易。江否認，又稱他工作多年有積蓄，也對Y有好感。

被告曾把疑為X私密照傳送給Y

控方案情指，江任麥當勞經理時，曾與事主X在餐廳更衣室獨處，期間要X為他口交。他與事主X分手後，曾把疑為X私密照發給Y。江昨自辯時稱，Y是其性伴侶，他在社交群組見到一張疑似是X的照片，便取下並發給Y，並與Y討論相中人是否似X，故相中人有可能不是X。

案件編號：DCCC 18/2024