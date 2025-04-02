公營醫療持續發展　關鍵在於改革決心

香港公立醫院一直是全球最有效率、最高質量的醫療系統之一，長久以來發揮衛民保康的角色。儘管如此，隨著人口老齡化和慢性疾病普遍，導致醫療服務需求急增；醫學科技進步，在提升診治效果的同時，亦令醫療成本持續上漲。市民一直依賴著的這張「全民安全網」，以至整個公營醫療系統均面臨前所未見的壓力，甚至已達臨界點，實在不勝負荷。



所以，我們要改革，必須拿出決心，為公營醫療系統進行改革。



撰文：醫院管理局行政總裁高拔陞醫生



醫務衞生局與醫管局早前公布公營醫療收費改革詳情，希理理順公立醫院服務，精準運用資源，減少浪費，確保公營醫療系統的可持續性。

決心改革 承擔不變

這次公營醫療服務收費改革意義重大，並非僅僅簡單「檢討」收費和資助比例，而是一場「改革」，是整個醫療改革的重要一環。必須強調的是，改革目的並非為了減少政府對公營醫療服務的承擔，相反，是懷著對市民承擔的初心，妥善運用有限公共資源，更好地保障市民，特別是「貧、急、重、危」病人；同時透過理順服務，減少浪費，確保公營醫療系統的可持續性，既要財政上可持續，亦要醫療質量可持續。

扭轉「小病大醫，大病自費醫」局面

醫療制度健康發展實有賴公私營醫療互相配合，惟現今本港公私營醫療系統服務病人比例失衡，九成病人倚賴公營醫療住院服務，但公立醫院的醫護人員數目、硬件配套和可提供的服務量，卻未能配合龐大的服務需求不斷增長，前線同事每天疲於奔命地照顧病人。資源錯配亦導致基層醫療，以至專科方面出現「小病大醫，大病自費醫」，以及輕症病人坐滿急症室現象。因此，我們需要透過改革收費及調整資助扭轉局面，改變市民使用公營醫療服務的習慣和模式，減少浪費，善用資源。

理順公營醫療服務 減少浪費

例如，住院急症病床收費方面，明年改革實施後，會略高於日間治療收費，希望鼓勵病人多使用日間服務，減少不必要住院。至於急症室每次收費加至400元，同樣是希望引導非危急病人使用基層醫療服務，而分流第一和第二類的危殆和危急病人則獲豁免費用，好讓急症室資源得以善用，集中照顧有緊急醫療需要，例如需要即時搶救的病人。另外，普通科門診和家庭醫學專科門診服務則劃一每次收費150元，希望鼓勵市民多使用家庭醫學和基層醫療服務，疏導專科門診壓力。我們希望理順住院、急症室、門診等各層級服務的相對性，為病人提供最適切醫療服務。

減少浪費方面，我們首次為病理檢驗及非緊急放射造影等服務引入共付模式，按項收費，服務分為基礎、進階及高端三類項目，例如一般驗血、照X光等維持免費，但其它相對複雜服務則每次收費50至500元不等。藥物方面，將會調整標準藥物收費與數量，避免市民囤積藥物，造成浪費。政府於整個共付模式仍維持高額度資助水平，務求維持在市民能夠承擔的合理範圍。

醫院管理局行政總裁高拔陞醫生強調，這次改革是「有加有減」，「加」是加強對病人的保障，「減」是減少浪費，務求將寶貴的公共醫療資源精準地投放到有需要的病人身上。

改革「有加有減」 達致「大病不致貧」

筆者想強調，這次改革是「有加有減」，「加」是加強保障病人，「減」是減少浪費，務求將寶貴的公共醫療資源精準地投放到有需要的病人身上。

在加強保障病人方面，為了確保不會有人因為經濟困難而未能獲得合適治療，以及避免「大病致貧」，我們在醫療費用減免機制方面作了重要改動，大幅放寬入息和資產限額、擴闊涵蓋範圍和期限、以及簡化申請程序；同時會引入住院及門診收費每年上限一萬元，不單對低收入及弱勢社群加強保障，一些患上急病需要長期住院或突然需要大幅增加醫療開支的中等收入病人，亦能得到更大保障。

另外，我們亦會透過擴闊撒瑪利亞基金資助的安全網，增加對需要使用自費藥械病人的資助，日後會放寬入息計算及擴闊累進計算表，病人可以獲得更多資助，大大減輕自費藥械的負擔。

醫管局正不斷優化引入創新藥械的機制，將更多療效佳的新藥物盡快納入藥物名冊，例如引入更多針對癌症、療效較佳、副作用較少的新型標靶藥物，讓有需要的病人以較便宜的費用接受較佳治療，確保病人不會因為經濟問題而不接受治療。

在減少浪費方面，我們希望透過導引病人使用合適及必要的醫療服務，理順公立醫院的服務供求失衡，令香港公共醫療資源用得其所，香港的公營醫療系統亦可朝著健康方向持續發展。

醫療系統失衡、醫護人手不足、資源錯配等並非香港獨有問題，同樣問題亦發生於其他先進、已高度發展的國家或地區。要解決積累已久的困局與難題，沒有任何一個政府可以一步到位。改革過程中，都必須拿出勇氣，一鼓作氣，落實有效措拖，完善醫療系統，拒絕坐以待斃。

筆者十分感謝醫務衞生局帶領醫管局團隊同仁齊心並肩作戰，讓我們可以參與推動如斯意義重大、影響深遠的公營醫療服務收費改革，期望社會大眾給予支持，共同為健康香港、為公營醫療系統可持續發展出一分力，塑造光輝未來。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

