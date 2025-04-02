有片｜蕭澤頤退休落淚　同袍舉燈牌歡送　周一鳴接任讚「真警察」

蕭澤頤出任警務處處長的任期昨日（4月1日）屆滿，告別36年警隊生涯。警方發放昨日歡送典禮片段，蕭澤頤在數百人列隊拍手歡送及致敬下離開警察總部。他表示感謝同事及家人，特別是三名副處長，形容他們獨當一面。



警隊亦舉行處長交接儀式，蕭澤頤與新「一哥」周一鳴握手、擁抱。周一鳴形容蕭澤頤是值得令人尊重的警察，是一位「真警察」，又指他致力將整個社會與警隊聯繫，因為覺得「社會好，警隊好，係重要過自己」。蕭澤頤在儀式上發表感言時，再次說到「好唔捨得」，語畢感觸落淚。



警隊4月1日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

警隊4月1日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

警隊4月1日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

警總數百人歡送

警務處處長蕭澤頤任期昨日（4月1日）屆滿，警務處在灣仔警察總部舉行歡送典禮，銀樂隊在場演奏，數百人夾道拍掌歡送。有人與蕭澤頤握道賀，更有人拿着燈牌，寫着「蕭Sir I Love U」。

警隊4月1日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

蕭澤頤：三名副處長獨當一面，非常感恩

蕭澤頤在儀式上表示在最後一個工作天，必須由衷地感謝同事及其家人，特別是三名副處長周一鳴、陳俊燊及簡啟恩，形容他們「獨當一面」，說：「唔需要去擔心佢哋各自嘅範疇，點樣去處理，呢個係非常之感恩。」

蕭澤頤感觸落淚。（警方facebook影片截圖）

蕭澤頤感觸落淚。（警方facebook影片截圖）

蕭澤頤與新處長周一鳴握手、擁抱。（警方facebook影片截圖）

周一鳴：蕭sir係真警察 令人尊重

一眾警隊高層又到高級警官餐廳，蕭澤頤太太亦有出席。蕭澤頤與新任處長周一鳴握手、擁抱。周一鳴形容蕭澤頤是值得令人尊重的警察，是一位「真警察」，又指他致力將整個社會與警隊聯繫，因為他覺得「社會好，警隊好，係重要過自己」。

蕭澤頤在儀式上發表感言，表示「真係好唔捨得」，感觸落淚。他表示對警隊未來充滿信心，相信在新管理層帶領下，警隊將繼續進步，贏得市民支持。

蕭澤頤與新處長周一鳴交接。（警方facebook影片截圖）

蕭澤頤與新處長周一鳴交接。（警方facebook影片截圖）

▼ 4月1日 歡送警務處處長蕭澤頤 ▼

