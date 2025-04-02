警隊一哥｜葉劉：相信周一鳴即使受美制裁　仍能秉持勇毅領導警隊

國務院今日（2日）任命周一鳴接替退休的蕭澤頤出任警務處處長，成為警隊新「一哥」。曾出任保安局局長的行會召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，祝賀周一鳴履任新警務處處長，她又相信，周一鳴若因履行職務而遭美國制裁，也一定不受影響，會憑著豐富經驗，秉持忠誠勇毅的精神領導警隊。



葉劉淑儀相信周一鳴能履行警務處處長的職務（何夏怡攝）

原警務處處長蕭澤頤昨日（4月1日）退休，行政長官李家超依據《基本法》規定，中央政府根據李家超的提名和建議，任命周一鳴接替任警務處處長。葉劉淑儀祝賀周一鳴履新警務處處長，又稱雖然和周不是很相熟，但過往在行政會議有留意到周的表現，又稱相信周之前和剛剛退休的蕭澤頤合作得很好，未來會憑著豐富經驗，秉持忠誠勇毅的精神領導警隊。

葉劉淑儀（何夏怡攝）

葉劉又指，美國日前宣布再制裁6位執行《國安法》的香港官員，當中包括剛退休的蕭澤頤，但她曾和相關官員溝通過，對方表示絕不會受到制裁的威脅，不會影響工作。她相信日後周一鳴若因履行公務被制裁，也一定會忠於職守，不受影響。

美國國務院昨日（1日）宣布，制裁六人包官國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光、律政司司長林定國、警務處長蕭澤頤、兩位助理警務處長(國家安全)趙詠蘭、王忠巡，指他們執行《香港國安法》。

周一鳴接替蕭澤頤出掌警務㲃（廖雁雄攝）

周一鳴於1995年在中文大學生物系畢業後加入警隊，由見習督察做起。2019年反修例風波期間，他擔任九龍西總區副指揮官，成為理大衝突總指揮，事件中共拘捕1,377人。其後他在3年間連升3級，在2023年升至副處長（行動），被視為未來「一哥」大熱人選。