火炭謀殺｜兇徒手法小心　多次更衣轉車潛逃終落網　警：天網恢恢

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方較早時已拘捕兩名主謀，以及涉嫌協助兇徒潛逃的1男2女。案件至4月1日有突破性進展，警方再拘捕一名有黑幫背景的25歲本地男刀手，他於案發當晚經機場潛逃泰國，由泰方拘捕後驅逐出境交予香港警方，回港後涉嫌謀殺被捕，今日（4月2日）被押返現場進行案情重組，目前仍被扣查。另外1刀手及1車手潛逃內地時涉偷越邊境被捕，正待移交。即案件目前已有6人被捕、2人待內地移交本港，以及1名睇水仔仍然在逃。



新界南總區刑事總部警司（行政及支援） 李木易交代案情時，形容涉案兇徒犯案手法「非常小心」，在案發前後均曾匿藏於旺角一大廈，逃走時又多次更換衣著及乘坐不同交通工具，但「天網恢恢，疏而不漏」，警方經多方面搜集情報、分析、翻查現場附近影片、利用政府在各區安裝的閉路電視，掌握行兇者身份及逃走路線，即使他們「走到天腳底，香港警察都會竭盡我哋所能，將你哋繩之於法」。



疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

案發於3月16日下午5時許，52歲姓譚男事主步出火炭住所後，在穗禾路及麗禾里交界捱斬，身中多刀，大量出血而死。調查顯示，兩名刀手早在當日下午約2時半，已乘套上假牌之的士抵達現場附近埋伏；另一「睇水仔」同樣提早到場埋伏，待事主步出屋苑時向刀手通風報信。

警方經深入調查，包括多方面搜集情報、分析、翻查現場附近影片，以及利用政府及警務處在本港各處公眾地方安裝的閉路電視，迅速掌握疑犯的逃走路線，在案發後先拘捕2名主謀，即76歲及47歲姓黃父子，和協助兇徒潛逃的1男2女，分別是3月17日被捕的睇水仔28歲女友、3月23日香港國際機場被捕27歲女子，以及3月24日落馬洲口岸被捕的32歲男子，並查出兩名刀手、車手、睇水仔均已潛逃。

該名27歲女子已被暫控一項串謀傷人罪，案件已於3月26日上午在沙田裁判法院提堂；該名32歲男子則已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

李木易指，案件調查「相當具挑戰性」，因疑犯案發前後小心謹慎，犯案時多次更換身上衣物及交通車輛，又曾輾轉到旺角一大廈短暫匿藏，然後分別以不同方式潛逃出境。事實上，警方在案發翌日，已到過旺角建興大廈大規模搜捕疑犯，惜當時一無所獲。

案件4月1日突破性進展 潛逃泰國刀手被送返港落網

案件至4月1日有突破性進展，警方再拘捕其中一名潛逃到泰國的25歲本地男刀手。他有黑幫背景，警方發現他已逃到泰國後，與泰國當局交流情報，3月底確認其所在地點，由泰方在芭堤雅拘捕該疑犯，並於4月1日驅逐出境交予香港警方，香港警方再以涉嫌謀殺將他拘捕，稍後會控以謀殺罪。

其中一名有紋身的刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

於泰國落網的25歲男刀手，今午被押返現場重組案情，其間在行兇現場以道具牛肉刀示範從後斬向假人的腳；之後他被押到下城門道9號對開近富山火葬場，李木易稱該疑犯正是曾在該處更衣及轉乘其他交通工具；他最後被押到旺角建興大廈及登樓重組案情，李木易指他在案發後返回旺角一大廈再次更衣，隨即乘的士到機場，乘搭即晚的航班逃往泰國。而在今日重組案情現場所見，疑犯離開建興大廈後，曾被押到亞皆老街一巴士站附近，據知他是在該處截的士前往機場。

▼火炭謀殺案．4月2日重組案情▼



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至於另一刀手、車手和睇水仔均已潛逃內地，李木易表示，該名刀手和車手均是在案發當日，以非法方式離港前往內地，情報顯示，兩人已因在內地涉嫌偷越邊境被捕。目前餘下涉案睇水仔仍然在逃。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

李木易形容本案性質惡劣，兇徒手法兇殘，在光天化日下行兇是目無法紀，嚴重挑戰香港法治，警方絕不會姑息。雖然兇徒嘗試以不同方式，企圖逃避法律制裁，但「天網恢恢，疏而不漏」，警方經連日艱辛調查，掌握他們的身份及成功拘捕多人。李木易指出，偵測罪案、維護法紀是警察的天職，嚴正警告所有違法者：「只要你犯咗法，無論你走到天腳底，我哋香港警察都會竭盡所能，將你哋繩之於法。」

3月16日火炭謀殺案一名刀手被捕，4月2日被押返現場重組案情，其間到過旺角建興大廈，事後新界南總區刑事總部警司李木易交代案情。（王譯揚攝）

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



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▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）