火炭謀殺｜1刀手1車手潛逃內地　涉偷越邊境被捕　警正商討移交

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方早前拘捕2男1女，其中策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲）已獲准保釋；協助涉案男友潛逃的28歲姓陳女護士則已被落案起訴及提堂。



至於兩名刀手當中，一名姓張（Troung）25歲男子在案發當晚逃往泰國，3月27日在芭堤雅被捕，已被驅逐出境及押返本港，今日（4月2日）由警方押返案發現場重組案情。新界南總區刑事總部警司李木易其後交代案件調查進度，指另外一名刀手和一名接載刀手的車手，根據連日調查後，已掌握身份及逃走路線，他們案發當日以非法方式離港前往內地，情報顯示兩人已因在內地涉嫌偷越邊境被捕，警方正與內地執法機關就移送程序溝通。案件中仍有一名負責「睇水」的男子潛逃內地，仍未落網。



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

案發於3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

警方在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



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案中兩名刀手、一名睇水男和一名駕駛套假牌的士接應的車手，於案發後潛逃。其中一名25歲男刀手「Truong」，據泰國傳媒報道，他於當晚約9時從香港乘飛機逃到泰國曼谷，再轉到芭堤雅。香港警方以涉嫌謀殺向他發出逮捕令，在泰國當局協調下，當地人員在芭堤雅將他拘捕，並撤銷其在泰國的居留許可，隨後被驅逐出境及返回香港，今日由警方押解重組案情。至於另一名刀手和車手則在廣西被捕。

其中一名有紋身的刀手「Troung」逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

▼4月2日警方押解25歲泰國落網刀手重組案情▼



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▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）