蕭澤頤受警父啟發投身警隊　回顧36年生涯籲同袍永懐保護市民初心

【蕭澤頤／警隊一哥／周一鳴／警務處處長】前警務處處長蕭澤頤4月2日退休，告別36年警隊生涯，其職位由周一鳴接任。



蕭澤頤接受最新一期《警聲》訪問時說，能有幸帶領全世界最卓越之一的執法隊伍，感到無比自豪。他勉勵同袍要永懐保護市民初心，默默耕耘，努力做好警察工作，一起守衛好香港這個家。



蕭澤頤接受最新一期《警聲》訪問時坦言，能有幸帶領全世界最卓越之一的執法隊伍，感到無比自豪。（警方提供）

少年時期鍾情警匪片 受警父啟發投身警隊

蕭澤頤在訪問提及，少年時期鍾情警匪片，並深受同為警察的父親影響，從而萌生長大後投身警隊的目標，決志要儆惡懲奸、除暴安良，「爸爸以身教言傳的方式教會我很多事，令我終身受用。」於是他大學畢業後毅然投考警務督察，助力於警隊。

警隊4月2日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

任職一哥期間常走訪前線 成為好警察必先明白同理心

擔任警務處處長一職期間，蕭澤頤經常走訪前線，並藉著參與各類活動與市民近距離溝通，「大家的支持和信任，對於我們推展警政工作至關重要，所以我們要增加工作的透明度，讓市民清楚知道香港警隊是一支怎樣的隊伍。」

蕭澤頤認為要成為一位好警察，必須明白同理心的力量 。他說經常與同袍分享「將心比心」的處事方式：「例如你希望自己的家人如何獲得警察保護，那麼當你穿上制服站進崗位時，就會知道應該如何保護市民 ◦ 」

蕭澤頤接受最新一期《警聲》訪問時呼籲社會各界應集各家之所長，共同為年青一代謀發展、創機遇。（警方提供）

不喜歡「一言堂」 重視前線想法：3萬個腦袋一齊出謀獻策

內部管理方面，蕭澤頤強調不喜歡「一言堂」，向來着重「以人為本」，尤其是前線人員的想法和聲音。他表示，不時找機會與前線人員交流，希望大家感受到管理層重視其意見， 並從善如流，他們對警隊的歸屬感自然亦會增強。

他指出，每一位警察都是警隊的珍貴資產，亦是建構這個強大團隊的重要元素，所以非常鼓勵不同階級的同袍都要勇於發表意見，「試想想，三萬個腦袋一齊出謀獻策，再難的事也能迎刃而解。而作為管理層，我們必須認真聆聽，要『貼地』並廣納意見，持續改進和優化，團隊才會不斷進步。」

蕭澤頤接受最新一期《警聲》訪問時強調不喜歡「一言堂」，向來着重「以人為本」，尤其是前線人員的想法和聲音。（警方提供）

推動警家校合作 冀拉近與青年關係

蕭澤頤形容「年青人是社會的未來」，並呼籲社會各界應集各家之所長，共同為年青一代謀發展、創機遇，充分發揮「一加一大於二」的協同效應。於2020年，他牽頭成立工作小組推動警家校合作，提升青少年守法意識，並積極籌辦各類活動以拉近警隊與他們的關係，冀為青少年建構一個安全的學習環境。

訪問提到，在各方持續努力下，去年各類青少年罪案均顯著減少，以嚴重毒品案為例，青少年的被捕數字，在2021年多達430人，之後每年持續回落，到去年減少至129人，累計跌幅近70%，當中被捕學生數字的跌幅比非學生更顯著，累計達76.9%。

警隊4月2日歡送警務處處長蕭澤頤。（警方facebook影片截圖）

訪問又指，至於警隊與市民和青少年的關係亦不斷拉近，在2024年進行的一項公眾意見調查中，年齡介乎18至29歲的青少年就警隊表現給予的分數，由2021年的38.91分，顯著上升14.75分至53.66分。

寄語同袍要從中尋找滿足感

蕭澤頤衷心感謝各持份者的支持，又說做人格言是「天道酬勤」，但除了努力工作外，他寄語同袍要從中尋找滿足感 ，「維護國家安全和保護市民生命財產，是每一位香港警察的使命，如果在工作中找到滿足感，會更加起勁及做得更好。」

「工作因拼搏而精彩，人生因奮鬥而無憾。」蕭澤頤以十六個字總結其警務生涯，並勉勵年青一代要努力學習、勤奮工作，「因為工作佔人生最多時間，要在事業上投放心機，才會令人生更加精彩。」