特朗普關稅｜商經局推3項措施支援中小企　延長小營業額保單保障

美國總統特朗普對中國進口產品加徵關稅，累計稅率達125%，並且在5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇，將中國內地和香港的小額包裹關稅由30%增至90%。



商務及經濟發展局今日（10日）表示，香港出口信用保險局即時推岀三項支援措施，包括延長「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至2026年6月30日、為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠、以及減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。



美國總統特朗普對中國進口產品加徵關稅，累計稅率達125%，並且在5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇。（Reuters）

丘應樺：美國完全違反邏輯和脫離事實

商經局局長丘應樺批評美國朝令夕改，連日調高關稅，針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，「完全違反邏輯和脫離事實，再次突顯其為打壓對手的野蠻行為。」他呼籲業界團結一致，迎難而上，「共同應對美方的無理脅迫。」

商經局局長丘應樺呼籲業界團結一致，迎難而上，「共同應對美方的無理脅迫。」（資料圖片／盧翊銘攝）

繼《施政報告》提出增加信保局最高彌償率至95%，信保局推出的三項支援措施，包括：

．延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至2026年6月30日

．為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠

．減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場



商經局今日（10日）表示，信保局即時推岀三項支援措施。（資料圖片）

自美國於上星期宣布加徵關稅後，商經局局長已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界的代表會面，聽取他們對事件的意見及商討應對措施，當中包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業等代表。

商經局表示，會繼續與業界保持緊密聯繫，並透過各項資助計劃和支援措施，包括「中小企融資擔保計劃」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」等協助中小企業資金周轉、提升競爭力及開拓更多元化市場。