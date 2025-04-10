女學神兩次考車「肥佬」　兩向運輸署求覆核不果　提司法覆核被拒

女學神兩次在考車路試「肥佬」後，向交通審裁處提出覆核，更找來英國機械工程師學會院士盧覺強，替她撰寫專家報告。惟經聆訊後，審裁處維持她考牌不合格的決定。女學神不服，求司法覆核審裁處的決定。高等法院法官今(10日)下判辭指，考生要展示有能力達標，才能獲發車牌，若考生未達標便獲發車牌，會危及道路使用者安全，認為審裁處做法並無不合理，拒批司法覆核的許可。



申請人鍾慧賢(譯音)，答辯人為交通審裁處，運輸署署長被列為利益關係方。

女申請人鍾慧賢(譯音)兩次考車牌失敗後，向運輸署求覆核無困，嘗試入稟高等法院求司法覆核。(黃浩謙攝)

兩次考車分別有3及2個嚴重犯錯

判辭透露，申請人於2022年11月和2023年2月，兩次參加路試，路線分別為何文田培正道及忠義街，均告「肥佬」。她在第一次考車時，被指犯上三個嚴重錯誤，分別為「不顧及其他道路者」、「軚盤控制不當」和「轉彎時位置不正確」；在第二次考車時，她被指犯上「軚盤控制不當」和「轉彎時位置不正確」兩個嚴重錯誤。

兩次不合格均向運輸署投訴

鍾就兩次「肥佬」先向運輸署投訴，再向審裁處提出覆核，她並找來英國機械工程師學會院士盧覺強，在覆核時替她撰寫專家報告。交通審裁處於2024年11月24日進行聆訊，並於三天後頒布決定。審裁處認為，沒有證據顯示考牌官的評核犯錯，因此維持申請人「肥佬」。申請人提出司法覆核，指審裁處的決定在法律上犯錯、程序不公和不合理。

認為考牌官要證明考生犯錯並有充分理由

鍾認為應由考牌官證明考生犯錯，並有充份的理由。法官不同意其說法，指考牌官評核考生的能力，考生則要展示有能力達標。法官認同審裁處所指，道路的安全取決於司機的能力，若有考生未達標，便不能獲發車牌，否則恐會危及其他道路使用者。

官認為盧的證據價值有限

此外，鍾又批評審裁處未有就盧覺強的意見給予比重，或只給予很少的比重。法官則指，審裁處認為盧的意見是假設鍾以理想的方式駕駛車輛，因此認為其意見的證據價值有限。法官續指，審裁官可以就案中的證據給予比重，或決定是否接納。而審裁處亦指考慮申請人和運輸署的證據等，才作出是次決定。法官認審裁處的做法沒有構成程序不公，亦非不合理。

法官認為鍾沒有提出合理可爭辯的理據，拒批司法覆核許可。

案件編號：HCAL 492、494/2025