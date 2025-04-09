考車注意｜私家車路試七成人「肥佬」　路試排期要等七個月

撰文：潘耀昇
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駕駛考試向來要排大隊，運輸及物流局公布去年報考私家車合併試的輪候時間，即泊位、窄路掉頭及路面駕駛考核，平均要等超過7個月，不過較2022年的11個月回落4個月。考牌難不單因為排期長，「1 take pass」（一次合格）素來頗有挑戰，去年私家車合併試合格率繼續只有約30%，換言之七成人「肥佬」（不合格）。

考期快慢與人手亦可能有關，目前編制19人的一級考牌主任有3個空缺，今個財政年度一級及二級考牌主任共84人的編制維持不變，一年薪金開支料達4,407萬元。

考車｜私家車路試去年七成人「肥佬」。（資料圖片）

私家車路試七成人「肥佬」

運輸及物流局回覆工聯會立法會議員陸頌雄的特別財委會書面提問，透露去年各項駕駛考試的合格人數。

2024年各項駕駛考試的合格人數。（立法會文件）

向來被視為較容易合格的駕駛考試筆試，去年合格率高達85%，不過被指較難的路試 —— 私家車合併試，即泊位、窄路掉頭、斜坡開車及路面考核，則繼續難「1 take pass」（一次合格），去年36,512人次應考，當中11,202人合格，換言之，合格率僅30.7%，與往年相若，即有七成人私家車路試「肥佬」。

至於今年駕駛考試的合格人次，當局表示取決於考生的臨場考試表現，故未有預計數字。

路試排期等七個半月　連續三年下跌

「1 take pass」（一次合格）固然難，另一個挑戰是排期考試。《香港01》綜合當局提供過去三年駕駛考試「尾期」的每月平均輪候日數的數據，2024年私家車合併試平均要等228日，即大約7個半月。

2022年駕駛考試每月平均輪候日數。（立法會文件）

不過，輪候日數已連續三年下跌，參考2023年私家車合併試平均要輪候321日，2022年為338日。整體而言，輪候時間已由2022年1月的12個月，減至2024年12月的6個多月。運輸署並沒為今年平均輪候時間變化作估算。

2024年駕駛考試每月平均輪候日數。（立法會文件）
2023年駕駛考試每月平均輪候日數。（立法會文件）
路試不合格的考生，不少人都會排期重考。（資料圖片）

快期重考中籤比率增

路試不合格的考生，不少人都會排期重考。2023年3月28日起，運輸署設立快期預約制度，利用駕駛考試延期或暫時取消考期而騰出的空缺，讓考生登記電腦抽籤分配重考快期名額。中籤並已揀選考期的人次比率，由2023年4月開始快期服務的28%，增至2024年12月的42%。

2023年至2024年快期重考人數。（立法會文件）
2023年至2024年快期重考人數。（立法會文件）

考牌官新一年度薪金開支共4,407萬元

考期快慢與人手亦有關，當局透露截至2025年3月1日，運輸署編制有19名一級考牌主任，惟目前有3個空缺。至於二級考牌主任，按編制有65人，目前聘請了67人，因當中人是名正署任一級考牌主任的二級考牌主任。

考車｜私家車路試去年七成人「肥佬」。（資料圖片）

按薪級中點計算，一級考牌主任每年員工開支約1,084萬元，二級考牌主任為3,266萬元。新一個財政年度（2025-26年度），運輸署一級考牌主任及二級考牌主任的編制維持不變，預計一級考牌主任每年員工開支增至1,287萬元，二級考牌主任開支增至及3,120萬元。

翻查資料，平均年資10年的一級考牌主任月薪51,545元至61,865元；二級考牌主任月薪31,795元至49,230元

截至2024年12月底，尚有5個私人駕駛教師執照有待發出。（資料圖片）

私人駕駛教師執照尚餘有5個名額

私人駕駛教師方面，2024年運輸署舉行了26次筆試及18次路試，共發出9個新私人駕駛教師執照。截至2024年12月底，尚有5個私人駕駛教師執照有待發出，視乎考生的駕駛考試表現， 預計這5個執照將於2025年全部發出。

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