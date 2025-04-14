應科院於日內瓦國際發明展奪16獎　涵蓋人工智能5G通訊等領域

香港應用科技研究院（應科院）於第50屆「日內瓦國際發明展」奪得16個獎項，其中包括1項評審團嘉許金獎、4項金獎、7項銀獎及4項銅獎，獲獎項目涵蓋人工智能、三維晶片、5G通訊、區塊鏈、視覺感測等前沿技術領域。



應科院於第50屆日內瓦國際發明展勇奪16個獎項。圖為應科院署理行政總裁及首席科技官黃莹祝賀各得獎科研團隊。（應科院提供圖片）

應科院董事局主席李惠光對此深感高興，稱這份成績單是對香港科研實力的國際認證，也是對應科院加快科研成果轉化工作的肯定。他指出，應科院將繼續積極配合施政方針和發展策略藍圖，促進「政產學研投」合作，冀把港產科技帶到全球應用。

應科院署理行政總裁及首席科技官黃莹稱，會繼續以科技提升城市競爭力，並讓更多人分享到科研成果，以回饋特區政府和業界的大力支持。

兩項目與港鐵合作 自動隧道檢測系統奪評審團金獎

其中兩項得獎項目由應科院與港鐵合作研發，分別為榮獲評審團金獎的「自動隧道檢測系統」，以及金獎的「智能電力管理助手」。其他得獎項目包括鑽石顏色自動分級連續生產線、胃部膠囊內窺鏡自動控制系統、關鍵5G應用的自主連接套件、用於多模態交通數據理解的生成式預訓練大型交通模型等。

日內瓦國際發明展4月9至13日舉行，是表揚創新發明的年度盛事，展示最新的科研成果。今年匯聚超過1,000項來自45個國家及地區的創新發明，並由國際專家評判團選出各獎項。