三跑啟用｜2024全球最繁忙十大航線出爐 香港「飛這裡」登榜首
撰文：聯合新聞網
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最新報告顯示，2024年全球最繁忙的10個國際航線中，有7個位於亞太地區，顯示該地區旅遊逐漸復甦。其中，香港（HKG）-台北（TPE）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。
航空情報公司OAG在17日公布的年度報告中，根據2024年1至12月間全球來回航班訂位數，列出全球最繁忙十大航線。港台航線再度躍居榜首，第二名則是埃及開羅（CAI）-沙特阿拉伯吉達（JED）；紐約（JFK）-倫敦（LHR）是唯一擠進名單的大西洋航線。
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進榜的7個亞太航線中，許多航班運能仍未回到2019年的水準。台港航線今年賣出的機位總數為680萬個，儘管居全球之冠，但運能仍比疫情前少15%。相較下，榜上兩個中東航線運能卻明顯增加。根據OAG，開羅-吉達航線今年的機位數比2019年大幅成長62%。
首爾仁川（ICN）-東京成田（NRT）同期運能也大增68%。OAG首席分析師格蘭特解釋：
中國內地國際航空市場復甦緩慢，業者將飛機轉往鄰近市場，以及韓國廉航易斯達航空（Eastar Jet）和Air Japan的加入，還有羽田機場客滿。
均使該航線運能大幅成長。
格蘭特說：
隨着亞太地區運能幾乎完全恢復，全球最繁忙的航線集中在主要航空轉運站如香港、仁川和新加坡。
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