廚師強姦新相識女網友罪成　認用暴力但指對方無受傷　囚7年半

廚師與新相識女網友第二次見面，藉口到酒店談心，不理女方月事來潮下把她強姦，女方曾作反抗，廚師卻稱不配合會更痛。事主事後稱要報警，廚師卻說：「我知你都鍾意我嘅。」廚師早前被裁定強姦罪成。他今（16日）在高等法院求情時認有用暴力，但事主沒有受傷，又指事主在事發前已接受心理輔導，認為未對她造成嚴重創傷。惟法官陳嘉信判刑時指，事主案發時僅16歲，報告指她事後受極大心理困擾，甚至出現了結生命的念頭，屬加刑因素，判廚師入獄7年半。



被告葉泳鋒（現20歲，廚師），被控於2023年10月8日在天水圍嘉湖海逸酒店某房間，強姦案發時16歲的X。

被告葉泳鋒在高等法院被裁定強姦裶成，被判囚7年半。(黃浩謙攝)

稱只用低量武力且事主無受傷

辯方承認案發時沒有使用安全套，亦有使用武力，此為加刑因素，但事主沒有受傷，形容被告所使用低量武力(minimal violence)，亦沒有精心策劃要強姦事主，當時他只是受酒精影響，一時無法控制情緒，才會在愚蠢下犯案，望法庭從輕處理。

指事主未被侵犯前已接受心理治療

辯方續指，事主的創傷報告顯示她未有嚴重或顯著創傷，而事主在未被侵犯前已有接受心理治療。被告案發時19歲，事主則16歲，雙方年紀差距不大，牽強而言二人是朋友而非陌生人，亦知道需面對長時間的監禁。

被告有與16歲以下兒童性交案底

法官陳嘉信判刑時指出，被告現年20歲，中三程度，有兩項刑事定罪紀錄，其中一項為與16歲以下兒童非法性交。陳官續指，既然被告有性罪行紀錄，則更應該謹慎行事。

官稱須判阻嚇性懲罰

陳官指，案發時事主僅16歲，法律要保護易受傷害的兒童，須判處具阻嚇性的刑罰，以表達公眾對性罪行的厭惡，及為受害人及其家屬申冤，判刑時須考慮多項因素，如被告與受害人的年齡差、案發時被告有沒有使用安全套等。

報告事主承受極大心理創傷

陳官續指，案發時事主年僅16歲，是不能保護自己、易受傷害的年齡。被告雖然年輕，亦是成年人，事件令X受到極大的心理創傷，持久地造成事主的心理困擾。陳官續引述事主的創傷報告指出，事主在事後有抑鬱、焦慮、侵入性記憶及逃避相關性經驗的情況，嚴重影響事主的日常生活，近幾個月事主甚至有傷害自己及了結生命的念頭，可見事件對事主造成的長久的心理影響，至今仍未解決。

受酒精影響非減刑因素

陳官強調，受酒精影響下犯案並不是減刑因素，此案的量刑起點為7年6個月監禁，案中沒有減刑因素，遂判處被告7年半監禁。

被告與事主X在網上認識

案情指，X在案發時輟學待業，與被告在網上認識，事發當日凌晨二人首次見面，他們與數名友人在區內屋邨飲酒聊天至早上，被告送X回家，X吻了被告一下。

曾向X稱不配合的話會更痛

同日晚上，被告買了啤酒，再次相約到案發酒店聊天和談心，其間被告不理X的意願，在房間的梳化上強姦了X，事發時被告對X說，若然X不配合的話會更痛，X在被迫的情況下與被告性交。完事後，X即場報警。

自稱霸道要X聽話

控方在審訊時播放了X的錄影會面，X作供指，她與被告在酒店房間裏飲了幾罐啤酒，之後被告按著她強吻。X曾表達過抗拒，惟被告沒有理會，更斥她「好曳」，被告又自稱很霸道，要X聽話，其後在沒有安全套的情況下強行插入了5分鐘。

X稱報警被告說：我知你都鍾意我嘅

X續指，她在完事後要求報警，被告問她：「可唔可以傾下。」X當時拒絕。其後被告入廁所清潔自己下體上屬於X的經血，之後淡定地離開。

X續指，被告曾說：「我知道你都鍾意我嘅。」她認為，可能是因為她早前喝醉後親了被告一下，被告因而誤會了她。

案件編號：HCCC306/2024