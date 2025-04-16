外勞｜逾2200航空業職位申請獲批　6300配額已全數用盡

運輸及物流局今日（16日）表示，已完成「運輸業輸入勞工計劃──航空業」第三輪申請的審批工作，運輸及物流局常任秘書長決定批准34間公司共2,206個配額的申請，涵蓋計劃下所有10個工種，包括地勤人員、機艙工作員、維修員，連同之前兩期，全部6,300個配額已全數用盡。



運輸及物流局決定，批准34間公司共2,206個航空業輸入勞工配額的申請。（資料圖片／梁鵬威攝）

運輸及物流局表示，「運輸業輸入勞工計劃──航空業」第三輪申請期間，有34間合資格申請配額的公司申請共3,292個輸入勞工配額。常任秘書長決定批准34間公司共2,206個配額的申請，涵蓋計劃下所有10個工種，包括地勤人員、機艙工作員、維修員。

在完成第三輪申請後，計劃下的6,300個配額已全數批出。局方指，會適時公布計劃的未來路向，包括輸入勞工合約到期的安排。

運輸及物流局公布「運輸業輸入勞工計劃──航空業」第三輪申請的結果。（政府新聞處）

當局又指，局方、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組在審批及分配配額時，已充分考慮申請者的業務發展需要以及計劃要求，包括有關本地員工與輸入勞工比例以及進行本地招聘的要求等所有相關因素。

運輸及物流局將和機管局繼續與持份者諮詢小組定期交流會面，聽取各持份者對計劃的意見；亦會繼續透過有關諮詢小組加強資訊發放，以便順利落實和執行計劃。