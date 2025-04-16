補充勞工優化計劃｜年半入5.4萬外勞　單月增3200人　飲食業升5%

政府前年9月起推行「補充勞工優化計劃」容許26個職位類別輸入外勞，包括飲食業。根據勞工及福利局今日（16日）向立法會提供資料，計劃至上月底共批出7,864宗申請，涉及逾5.4萬名外勞。頭十個輸入最多外勞工種有四個屬飲食業、佔逾2.3萬人，單是侍應生有8,971人，初級廚師和廚師各有6,172和5,234人，洗碗員亦有2,757人。



對比當局早前提供截至二月底數字，上月當局共批出近500個申請，獲批輸入的外勞數目超過3,200人，其中飲食業四個工種獲批逾1,100名外勞，總數單月升逾半成。



飲食業四個工種在三月共有1,147個外勞職位獲批，總數一個月間升超過5%。（資料圖片）

輸入外勞申請107,083名 獲批數目逾半

勞工及福利局局長孫玉菡今日書面答覆民建聯劉國勳的提問指，截至2025年3月31日，「補充勞工優化計劃」共接獲12,623宗申請，涉及申請輸入107,083名外勞；獲批的申請為7,864宗，涉及54,278名輸入勞工。

侍應生佔8,971人 初級廚師和廚師各有6,172和5,234人

頭十個輸入最多外勞的工種中，有四個屬飲食界、佔逾2.3萬人，其中單是侍應生有8,971人，初級廚師和廚師各有6,172和5,234人，洗碗員亦有2,757人。其餘亦包括常見工種，如3,879名售貨員、2,712名清潔工、2,519名保安員、2,403名貨倉管理員。

翻查當局月初在立法會特別財委會的回覆，當時局方指，截至二月底，當局共收到11,342宗請，涉及申請輸入98,065名勞工，獲批申請有7,380宗，涉及51,051名外勞。當時收到的申請中，侍應生、初級廚師、廚師、洗碗員共佔21,987人。

頭十個輸入最多外勞工種中有四個屬飲食界，包括洗碗員有2,757人。（GettyImages/VCG）

換言之，當局一個月間，共收到1,281宗申請，並批出484宗，涉及3,227名外勞。而單計飲食業四個工種，多1,147個外勞職位獲批，總數目一個月間升超過5%。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府會充分考慮僱主組織及勞工團體等持份者的意見，從而擬定計劃的未來路向。（資料圖片／廖雁雄攝）

孫玉菡：政府會充分考慮僱主組織及勞工團體等持份者意見

優化計劃為期兩年，意味將於今年結束，當局早前表示，已展開檢討優化計劃的工作。孫玉菡在回覆中表示，政府會充分考慮僱主組織及勞工團體等持份者的意見，從而擬定計劃的未來路向。