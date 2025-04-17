渣打馬拉松2026｜明年1.18舉行　賽道主要路段不變　未進駐啟德

渣打香港馬拉松大會今日（17日）公布，2026年賽事訂於明年1月18日（星期日）舉行，繼續設有馬拉松、半馬拉松、10公里以及輪椅賽等項目。



田徑總會雖然曾指考慮將渣馬移師到啟德體育園舉行，不過大會最新指，主要賽事的路段維持不變，即明年渣馬繼續「維園見」。



渣打香港馬拉松大會今日（17日）公布，2026年賽事訂於明年1月18日（星期日）舉行。（資料圖片／周令知攝）

渣打香港馬拉松大會今日（17日）公布，2026年賽事訂於明年1月18日（星期日）舉行。（資料圖片／夏家朗攝)

渣打香港馬拉松大會今日（17日）公布，2026年賽事訂於明年1月18日（星期日）舉行。（資料圖片／周令知攝）

稍後公布報名詳情 並分階段進行

渣打香港馬拉松表示，渣馬2026賽事訂於明年1月18日（星期日）舉行，繼續設有馬拉松、半馬拉松、10公里以及輪椅賽等項目，主要賽事的路段維持不變。大會將於稍後公布報名詳情，並分階段接受各個組別的報名。

移師啟德體育園需要較長時間研究

田徑總會行政總裁伍于豪年初曾表示，田總正考慮將明年渣馬移師到啟德體育園舉行，不過當時已表示需要不少時間作研究，故此很難斷言今年是在維園舉行的最後一屆。

▼2025年2月9日 渣打馬拉松▼



+ 23

今屆慈善計劃籌得善款突破1100萬 較上屆多40%

渣馬大會又指，今屆「馬拉松慈善計劃」籌得的善款已突破1,100萬港元，較上屆增加近40%，款項將用於支持的本地社會服務涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」等範疇。

+ 9