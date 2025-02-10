渣馬2025內地選手DQ風波︱4跑手同出錯機率有幾低？分析3大爭議位

4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ），成為2025渣馬（渣打香港馬拉松／香港馬拉松／渣打馬拉松）最熱門話題，由於4人屬同一經理人公司，中國香港田徑總會（田總）行政總監伍于豪在記者會上稱，「涉事運動員屬同一跑步單位、由同一經理人統籌」，懷疑因經理人出錯，導致今次事件。

涉事4位主角，參加半馬賽事的孫曉陽、賀應兵，十公里賽事的徐國歌、藍捷懷事後已離場，暫時亦未見他們對事件作出任何回應。由於4人皆屬精英跑手，當中3人更原為今次賽事三甲得主，除非另有內情，對調號碼布從表面看來對他們毫無益處，引發跑界熱議。



每個跑手的號碼布上都印有參賽者英文名字。（高詩琦攝）

每個跑手的號碼布上都印有參賽者英文名字（見紅框內文字）。

爭議點1：每塊號碼布都印有參賽者英文名字

每次比賽前，跑手都會細心檢查自己的裝備，不少更會充滿「儀式感」地為跑衣、跑褲、跑鞋、號碼布及一切上場裝備拍一張相留念，號碼布作為跑手出賽最重要的隨身物品之一，處理上定必小心翼翼。

渣馬的號碼布正面並非只得最顯眼的跑手比賽編號，左下方印有參賽項目，右下方會貼上有關參賽跑手當屆比賽詳情的標籤，上面清楚印有參賽者的英文名字。以上圖「發哥」周潤發為例，他的號碼布紅框內便寫上他的英文名字Chow Yun Fat。因此不少跑手都對號碼布對調事件有同一疑惑：「號碼布上明明都印有名字，看一眼便知，為何會出錯？」

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79031的「賀應兵」男子第一名衝線，但他應為孫曉陽。（高詩琦攝）

爭議點2：4個跑手同時唔Check號碼布機率有幾低？

如要勉強解說，號碼布上的跑手英文名字字體較細，加上4位跑手來自中國內地，可能未有注意到上面的英文字。然而今次事件牽涉4位跑手之多，4人同時出錯的機率，看來理應相當低。

不過要注要的是，今次涉及對調號碼布的4位跑手，分別參加兩項比賽，孫曉陽、賀應兵參加半馬拉松，徐國歌、藍捷懷參加十公里賽事，當中孫曉陽為上屆渣馬半馬冠軍，今屆他亦順利首名過終點，原應成功衛冕，因掛錯賀應兵的號碼布被取消資格，賀應兵第二名衝線，他錯披孫曉陽的號碼布同被取消資格。徐國歌在十公里第二名過終點、藍捷懷為第六名，二人同因號碼布對調被DQ。

以數學上的或然率論，假設4位跑手都沒有檢查自己號碼布上的英文名字，只是隨機地拿屬於自己組別的號碼布，無論全數拿對或拿錯，機率也是二分之一乘以二分之一，即是25%。四分之一機會，出現機率又不是想像中低。

左邊衝線號手應為徐國歌，卻用上藍捷懷的號碼布。（楊宇翹攝）

爭議點3：4位跑手都是資深跑者

如此一來，出錯並非沒可能，相信最令人感到難以置信的是，4位跑手都是經常到各地出賽並不時得獎的比賽常客，作為資深跑者，無可能不知道號碼布的重要性，依然犯下如此低級失誤，實在無法理解，而且當中還涉及跑手的名次、獎金與世界排名積分。

跑手藍捷懷用上徐國歌的號碼布。（高詩琦攝）

目前國際田聯將路跑賽事分為白金級（Platinum Label）、金級（ Gold Label）精英級（Elite Label）及一般級（Label）4個級別，渣馬在2016年起獲升格至金級，4位中國跑手在內地未算頂級，主要以參賽國內賽事為主，因此渣馬無論賽事規模、級數以至獎金幾乎已是他們一年之中參賽的最高級別賽事，因此沒有可能不重視，亦更令「懷疑因經理人出錯，導致號碼布對調」的說法難以使人信服。

跑手和經理人雙方都有責任在出賽前確保參賽者掛上正確的號碼布，事件是否另涉內情還是純粹「人為失誤」，由於涉事經理人以至4位跑手均未作回應，目前根本無從得知，還看田總的後續調查能否深入跟進事件，否則真相可能石沉大海。

爬文重溫DQ事件始末：

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