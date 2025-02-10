渣打馬拉松2025︱田總：四DQ跑手經理人錯誤分發號碼布 不涉代跑
撰文：陳智深
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4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ），4位主角，參加半馬賽事的孫曉陽、賀應兵，十公里賽事的徐國歌、藍捷懷屬同一經理人公司，中國香港田徑總會（田總）日（10日）表示，經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的四位跑手，並不涉及任何代跑安排，事件純粹是相關經理人領取四位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該四位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。
田總補充聲明如下：
就有關昨日（2月9日）舉行的渣打香港馬拉松賽事成績更新事件，主辦機構中國香港田徑總會經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的四位跑手，並不涉及任何代跑安排。事件純粹是相關經理人領取四位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該四位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。大會已即時按賽規取消四名跑手的資格及所獲成績。
大會再次提醒所有賽事的參賽者，領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。
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