渣馬︱明年傳改賽道跑入啟德 周潤發躍躍欲試 或告別西隧斜路
撰文：袁志浩
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渣馬（渣打馬拉松／渣打香港馬拉松／香港馬拉松）2025圓滿結束，隨着啟德體育園下月開幕，加上今屆大會已將領取跑手包地點移師啟德體育園零售館，外界盛傳來屆賽道可能有變，或途經啟德，甚至以啟德作為終點，跑手們有何反應？
今屆參與半馬賽事的周潤發已表明來年繼續參賽，並以2小時20分鐘為目標，對於跑入啟德，發哥表示期待，「喺嗰度起步？我唔知條路線點」，「想呀，未試過」。
發哥與精英跑手同期待新賽道作賽
今屆成為半馬女子組冠軍的姚潔貞同樣期待，「現時賽道跑了很多年，有新鮮感，相信大家都會好鍾意，吸引更多人爭取全馬的參賽機會。」
至於女子10公里賽冠軍曾曉彤就指，現時10公里賽在東區走廊舉行，予市民打氣的位置有限，她個人期待途經啟德能欣賞多點風景，「（啟德）附近有民居，多點人打氣，大家會跑得更興奮。」
男子10公里賽亞軍黃子圖就認為如轉賽道，路線會變得更平坦，有利大部份人做出好成績，「轉到啟德是一個進步，香港地方有限，能在另一地點舉辦大賽是好事。啟德空間更大，所有事相信會安排得更好。」
「戰神」楊志成同樣期待啟德帶來的新鮮感，但他表示即使賽道如何改變，自己仍會參賽，「我是香港人，參加香港馬拉松是主場出戰，是情意結。」
現時賽事於維園衝線，途經西隧的上斜位是一大特色，令跑手吃盡苦頭，全馬本地最快男跑手黃尹雋稱，現時賽道尾段多「U Turn」、需「上橋落橋」，「保留幾多體力，最尾5至7公里也無法加快，有新地點（賽道）也不錯。」
資深跑手梁影雪就認為，終點前途經鬧市銅鑼灣，跑手即使狀態有所下滑，亦能靠群眾的熱情捱過，所以更鍾情現有賽道。
女子半馬亞軍黃卓寧則指西隧路段「令人深刻」，「這是很新穎的賽道，因平日不會有機會跑（西隧），轉賽道又不清楚終點會是哪裏，不能再跟跑友說『維園見』。」她與屈旨盈均十分期待賽會將如何規劃新路線。
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